NA ŻYWO: Joe Biden z wizytą w Polsce. Przemówienie prezydenta USA

17:43 Prezydent USA: Putin myślał, że wszystko pójdzie mu jak z płatka. Kiedy nakazał swoim czołgom napaść na Ukrainę, myślał, że Ukraina szybko upadnie, ale mylił się. Wróciły jego spalone czołgi NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek 17:42 - Bronimy suwerenności, będziemy bronić demokracji. Wczoraj miałem zaszczyt spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. Powiedziałem mu, że będziemy razem bronić tych wartości - mówi Joe Biden 17:40 Rok temu świat stanął przed możliwością upadku Kijowa. Ale ja stamtąd wróciłem i mogę powiedzieć: Kijów jest wolny i mocno się trzyma 17:40 Biden: Witaj Polsko, nasz wspaniały sojuszniku! Dziękuję, że przyjęliście mnie znowu w Warszawie, pamiętam jak rozmawiałem tu w zeszłym roku, to było kilka dni po tym, jak Putin rozpoczął największą wojnę lądową w Europie po II wojnie światowej 17:40 Zaczyna się wystąpienie Joe Bidena. Amerykański prezydent wszedł na scenę jak gwiazda rocka 17:36 twitter.com 17:30 twitter.com 17:29 twitter.com 17:27 – Solidarność z Ukrainą jest solidarnością dzisiejszego świata. Wzywam przywódców światowych do wspierania Ukrainy. Nie ma już miejsca na buisness as usuall. Ukraina potrzebuje nowoczesnego uzbrojenia - powiedział Andrzej Duda 17:25 Andrzej Duda: To ludzki zryw prowadzi moich rodaków do pomagania walczącym Ukraińcom, dziękuję za to. To jest solidarność dzisiejszego świata. Dziękuję prezydentowi Bidenowi za wsparcie, taka jest rola NATO, żeby bronić wolnego świata 17:23 — Wszyscy myśleli, że Ukraina padnie w 72 godziny. Dzięki bohaterstwu ukraińskich żołnierzy Ukraina nie upadła do dzisiaj — mówi polski prezydent 17:21 Andrzej Duda: Rosja na nowo chce stać się imperium. Nie ma na to naszej zgody. Lider wolnego świata Joe Biden stanął w Kijowie, gdzie toczy się wojna. Pokazał, że wolny świat nie boi się niczego, że Ukraina nie jest sama, ma wsparcie NATO i najsilniejszego mocarstwa na świecie 17:20 Andrzej Duda: Prezydent Biden przybył do nas prosto z pogrążonego w mroku Kijowa. Dziś patrzymy na płonącą Ukrainę, patrzymy na płonące miasta, słyszymy straszliwe wieści o rosyjskim terrorze 17:20 – Dziś patrzymy na płonącą Ukrainę, płonące miasta, słyszymy straszliwe wieści o rosyjskim terrorze, widzimy zabitych ludzi, zamordowanych, zburzone osiedle mieszkaniowe, obrazy jak z II wojny światowej. Coś, co w Europie miało się nigdy więcej nie powtórzyć, dzisiaj jest straszliwym udziałem naszych sąsiadów. Dlatego że Rosja na powrót chce stać się imperium, realizować swoje ambicje niewolenia innych narodów. Nie ma na to naszej zgody, nie ma zgody wolnego świata - mówi Andrzej Duda 17:20 Prezydent Duda: Spotkamy się w wyjątkowym miejscu w Warszawie, pod Zamkiem Królewskim, który jest symbolem świetlności Rzeczypospolitej Obojga Narodów, gdzie uchwalono pierwszą na świecie, a drugą po amerykańskiej konstytucję 17:19 Kolumna prezydencka zmierza Krakowskim Przedmieściem w kierunku Arkad Kubickiego a tymczasem głos zabiera Andrzej Duda 17:15 W spotkaniu z Joe Bidenem brał także udział Mateusz Morawiecki



facebook.com 17:12 Ambasador USA w Polsce: Obydwa nasze kraje wspierają Ukrainę. Witając uchodźców z Ukrainy Polska odegrała kluczową rolę. Na sztandarze nad dworcem w Przemyślu, gdzie tylu uchodźców przybywa z Ukrainy jest napis „Tu jesteście bezpieczn”i. Kto na świecie nie chciałby usłyszeć tych słów. Polska postępuje jak mocarstwo humanitarne przyjmując uchodźców i za to mówimy „dziękuję bardzo” 17:09 Brzeziński: Ameryka i Polska zawsze byli przyjaciółmi, ale dziś są czymś więcej 17:08 Zanim w Arkadach Kubickiego pojawi się Joe Biden, głos zabiera Mark Brzeziński. Ambasador USA w Polsce podkreśla, że Polska odegrała kluczową rolę w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy 16:58 Biały Dom o wizycie Bidena w Polsce





Tuż przed pierwszą rocznicą brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, przywódcy wymienili refleksje na temat wspólnych wysiłków na rzecz wsparcia Ukrainy, nakładania kosztów na Rosję i wzmacniania NATO. Joe Biden pochwalił hojne wsparcie Polaków w goszczeniu ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców w swoich społecznościach - napisano w oficjalnym komunikacie Białego Domu 16:51 Podczas wizyty w Warszawie prezydent USA Joe Biden ma spotkać się z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem – ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska



Nieoficjalnie: Joe Biden spotka się z Donaldem Tuskiem 16:38 twitter.com 16:36 Tuż po godzinie 13 we wtorek 21 lutego Andrzej Duda przywitał Joe Bidena w Pałacu Prezydenckim. Po oficjalnym powitaniu przywódcy Polski i USA rozmawiali w wąskim gronie a następnie zaplanowano rozmowy dwustronne delegacji





Biden wspomniał rozmowę z Janem Pawłem II. „Wtedy zrozumiałem, jaką moc ma Polska” 16:32 Na godzinę 17:30 zaplanowano wystąpienie Joe Bidena w Arkadach Kubickiego

Tuż po godzinie 13 we wtorek 21 lutego Andrzej Duda przywitał Joe Bidena w Pałacu Prezydenckim. Po oficjalnym powitaniu przywódcy Polski i USA rozmawiali w wąskim gronie a następnie zaplanowano rozmowy dwustronne delegacji.

Biden o relacjach polsko-amerykańskich

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że „jego kraj potrzebuje Polski tak samo, jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych”. – Chciałem podziękować panu prezydentowi za to jak Polska pomaga narodowi ukraińskiemu. Jest niezwykłe to co zrobiliście. W zeszłym roku oglądałem, jak przez granicę przechodziły dzieci, żony, które zostawiły swoich mężów i ojców — zaznaczył.

Przywódca USA zaznaczył, że siły amerykańskie będą w Polsce tak długo, jak będzie to potrzebne. – W tej chwili tworzymy nowe strategiczne partnerstwo, mamy zamiar zbudować nowe elektrownie jądrowe i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski na pokolenia – przypomniał prezydent USA.

Andrzej Duda podziękował Joe Bidenowi

Andrzej Duda podziękował amerykańskiemu przywódcy za wizytę w Kijowie. – Dziękuję za tę wizytę, to było wzmocnienie dla morale Ukraińców. To był także niezwykły gest pokazany naszym sojusznikom w NATO i ludziom, którzy stoją po stronie wolnego świata, a także tym, którzy łamią międzynarodowe zasady – ocenił prezydent.

– Stany Zjednoczone już nieraz pokazały odpowiedzialność za sprawy europejskie w czasie I wojny światowej, w czasie II wojny światowej, w czasach zimnej wojny, doprowadzając do powrotu reguł demokratycznych, doprowadzając do tego, że ludzie stawali się wolni, tak jak stało się u nas w 1989 roku – dodawał.

Czytaj też:

„Samolot dnia zagłady” w Polsce. Maszyna zabezpiecza USA przed najgorszymCzytaj też:

Putin obojętny wobec przemówienia Bidena? Wymowny komentarz rzecznika Kremla