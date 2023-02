NA ŻYWO: Joe Biden z wizytą w Polsce. Przemówienie prezydenta USA

17:09 Brzeziński: Ameryka i Polska zawsze byli przyjaciółmi, ale dziś są czymś więcej 17:08 Zanim w Arkadach Kubickiego pojawi się Joe Biden, głos zabiera Mark Brzeziński. Ambasador USA w Polsce podkreśla, że Polska odegrała kluczową rolę w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy 16:58 Biały Dom o wizycie Bidena w Polsce





Tuż przed pierwszą rocznicą brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, przywódcy wymienili refleksje na temat wspólnych wysiłków na rzecz wsparcia Ukrainy, nakładania kosztów na Rosję i wzmacniania NATO. Joe Biden pochwalił hojne wsparcie Polaków w goszczeniu ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców w swoich społecznościach - napisano w oficjalnym komunikacie Białego Domu 16:51 Podczas wizyty w Warszawie prezydent USA Joe Biden ma spotkać się z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem – ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska



Nieoficjalnie: Joe Biden spotka się z Donaldem Tuskiem 16:38 twitter.com 16:36 Tuż po godzinie 13 we wtorek 21 lutego Andrzej Duda przywitał Joe Bidena w Pałacu Prezydenckim. Po oficjalnym powitaniu przywódcy Polski i USA rozmawiali w wąskim gronie a następnie zaplanowano rozmowy dwustronne delegacji





Biden wspomniał rozmowę z Janem Pawłem II. „Wtedy zrozumiałem, jaką moc ma Polska” 16:32 Na godzinę 17:30 zaplanowano wystąpienie Joe Bidena w Arkadach Kubickiego

Biden o relacjach polsko-amerykańskich

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że „jego kraj potrzebuje Polski tak samo, jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych”. – Chciałem podziękować panu prezydentowi za to jak Polska pomaga narodowi ukraińskiemu. Jest niezwykłe to co zrobiliście. W zeszłym roku oglądałem, jak przez granicę przechodziły dzieci, żony, które zostawiły swoich mężów i ojców — zaznaczył.

Przywódca USA zaznaczył, że siły amerykańskie będą w Polsce tak długo, jak będzie to potrzebne. – W tej chwili tworzymy nowe strategiczne partnerstwo, mamy zamiar zbudować nowe elektrownie jądrowe i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski na pokolenia – przypomniał prezydent USA.

Andrzej Duda podziękował Joe Bidenowi

Andrzej Duda podziękował amerykańskiemu przywódcy za wizytę w Kijowie. – Dziękuję za tę wizytę, to było wzmocnienie dla morale Ukraińców. To był także niezwykły gest pokazany naszym sojusznikom w NATO i ludziom, którzy stoją po stronie wolnego świata, a także tym, którzy łamią międzynarodowe zasady – ocenił prezydent.

– Stany Zjednoczone już nieraz pokazały odpowiedzialność za sprawy europejskie w czasie I wojny światowej, w czasie II wojny światowej, w czasach zimnej wojny, doprowadzając do powrotu reguł demokratycznych, doprowadzając do tego, że ludzie stawali się wolni, tak jak stało się u nas w 1989 roku – dodawał.

