Władimir Putin zdominował paradę w Niemczech. Kpiny z „urojenia” prezydenta Rosji

W ostatni poniedziałek karnawału w Niemczech zgodnie z tradycją odbywają się duże parady z muzyką. Największy pochód w Rosenmontag, czyli tzw. różany poniedziałek, odbywa się w Duessedorfie, gdzie główną atrakcją są ruchome platformy z satyrycznymi figurami światowych polityków autorstwa niemieckiego artysty Jacquesa Tilly'ego. W przeszłości zdarzało się, że karykaturalne kukły przedstawiały m.in. Jarosława Kaczyńskiego.

Władimir Putin bierze kąpiel w wypełnionej krwią wannie w ukraiński barwach

Tematyka figur jest związana zazwyczaj z aktualnymi wydarzeniami. W tym roku pojawiły się nawiązania do wojny w Ukrainie. Hasłem imprezy w Duesseldorfie było „Świętujemy życie”. Na jednej z platform przedstawiono Władimira Putina, który kopał się w wypełnionej krwią wannie w niebiesko-żółtych barwach Ukrainy.

To nie była jedyna postać nawiązująca do prezydenta Rosji. Na innej okazano „urojenia Putina”. Rosyjski przywódca ma sześć rąk. Widoczne są opaski z symbolem „Z”. Na każdej rąk umieszczono flagi Ukrainy, Niemiec, Unii Europejskiej, NATO, USA i Wielkiej Brytanii i znak równości z nazizmem. To nawiązanie do obsesji Putina. Z kolei w pochodzie w Kolonii zaprezentowało kukłę prezydenta Rosji, która całuje się z diabłem i przepuszczającego świat przez maszynkę do mięsa.

Karykatury na paradzie karnawałowej w Niemczech

Jeśli chodzi o inne karykatury w Duesseldorfie przedstawiono niemieckiego ministra gospodarki i ochrony klimatu Roberta Habecka, który musiał „połknąć wiele żab”. Na kolejnej platformie zaprezentowano nawiązanie do strajków klimatycznych. Jedna z karykatur nawiązywała do irańskich kobiet, które walczą z reżimem po śmierci 22-letniej Kurdyjki Mahsy Amini, która zapadła w śpiączkę i zmarła po zatrzymaniu przez policję za złamanie prawa nakazującego zakrywanie kobietom włosów.

