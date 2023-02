Brytyjskie władze odebrały obywatelstwo „pannie młodej dżihadu”. Shamima Begum przegrała apelację

Shamima Begum wyjechała z Londynu w 2015 roku w wieku 15 lat. Wraz z dwoma koleżankami ze szkoły udała się do Syrii, by dołączyć do Państwa Islamskiego. Tam poślubiła bojownika ISIS i urodziła troje dzieci. Wszystkie one zmarły jeszcze w wieku niemowlęcym. W 2019 r. kobieta została odnaleziona w jednym z syryjskich obozów. Pojawiła się wówczas na okładkach gazet jako „panna młoda dżihadu” i prosiła brytyjski rząd o możliwość powrotu do kraju.

Sąd odrzucił apelację Shamimy Begun

W tym samym miesiącu Begum została pozbawiona brytyjskiego obywatelstwa z uwagi na bezpieczeństwo narodowe. Zakwestionowała jednak tę decyzję. Jej prawnicy argumentowali, że brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie zbadało, czy była „dzieckiem – ofiarą handlu ludźmi”. Podnosili też, że ówczesny szef tego resortu Sajid Javid „z góry ustalił”, że obywatelstwo Begum powinno zostać cofnięte.

Rozprawa odbyła się w listopadzie ubiegłego roku. W środę, jak poinformowały Reuters i Sky News, Specjalna Imigracyjna Komisja Odwoławcza, czyli specjalny trybunał, który rozpatruje odwołania od decyzji o pozbawieniu obywatelstwa ze względów bezpieczeństwa narodowego – oddaliła apelację 23-letniej dziś Begum. Ogłaszając decyzję, sędzia Robert Jay powiedział, że istnieje „wiarygodne podejrzenie”, że kobieta została przemycona do Syrii w celu „wykorzystywania seksualnego”. Dodał jednak, że jest to niewystarczające, aby przychylić się do odwołania.

23-latka twierdzi, że nie uczestniczyła w okrucieństwach ISIS

Reuters poinformował, że prawnicy 23-latki prawdopodobnie odwołają się również od środowej decyzji, ale nie zostało to od razu potwierdzone.

Sky News przypomina, że dwa lata temu Begum powiedziała, że spodziewa się, że trafi do więzienia, jeśli pozwolono by jej wrócić do Wielkiej Brytanii. Twierdziła też jednak, że jedyne prawo, które złamała, to podróż do Syrii, i przekonywała, że nie brała udziału w żadnych okrucieństwach popełnianych przez ISIS.

