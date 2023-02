Kolejny skandal szpiegowski z udziałem Chin. Tym razem natrafiono na boje szpiegowskie

Na wodach Kanady w Arktyce wykryto należące do Chin boje szpiegowskie. Jednym z ich zadań było prawdopodobnie mierzenie grubości lodu w tej części świata. Czy to oznacza, że Chiny szykują się do rywalizacji o bogactwa naturalne Arktyki?

Przypomnijmy: w ostatnich tygodniach doszło do spięcia w stosunkach na linii Waszyngton-Pekin. Wszystko za sprawą wykrycia, a następnie zestrzelenie chińskiego balona szpiegowskiego, który pojawił się w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych. Chińskie boje na wodach Kanady w Arktyce Jak donosi kanadyjski dziennik „Globe and Mail”, tym razem wybuchł skandal na linii Ottawa-Pekin. Na wodach Kanady w Arktyce natrafiono bowiem na należące do Chin tzw. boje monitorujące. Podobnie jak wspomniany balon, stanowią one narzędzia do działań szpiegowskich. Boje zostały wykryte przez kanadyjską armię w ramach operacji LIMPID,której celem jest wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. – Departament obrony narodowej i kanadyjska armia są w pełni świadome niedawnych chińskich prób prowadzenia operacji wywiadowczych w kanadyjskiej przestrzeni powietrznej i na kanadyjskich wodach, przy użyciu technologii o podwójnym zastosowaniu – skomentował Daniela Le Bouthillier, szef biura prasowego resortu obrony Kanady. Chiny staną do rywalizacji o bogactwa Arktyki? Jakie właściwie dane miały zbierać wykryte przez Kanadyjczyków boje? Prawdopodobnie jednym z ich zadań było m.in. śledzenie tras amerykańskich okrętów podwodnych. Ponadto, mogły one dokonywać pomiarów grubości lodu pokrywającego Arktykę, co wynika z rywalizacji światowych mocarstw o tę część świata. Na jej terenie znajdują się bogate złoża różnego rodzaju bogactw mineralnych. Wystarczy wspomnieć, że – jak wynika z szacunków naukowców – pod lodami Arktyki kryje się aż 24 proc. światowych zasobów gazu ziemnego. W związku z ocieplaniem się klimatu, perspektywa wydobycia staje się coraz bardziej opłacalna. Czytaj też:

