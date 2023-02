Macron odrzucił zaproszenie do Kijowa. Miał się tłumaczyć w zaskakujący sposób

Prezydent USA Joe Biden przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa kilka dni przed rocznicą pełnoskalowej inwazji Rosji. Następnego dnia miasto odwiedziła premier Włoch Giorgia Meloni, w czwartek premier Hiszpanii Pedro Sánchez, a w piątek 24 lutego do stolicy Ukrainy przyjechała polska delegacja z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Francuskie media ujawniły, że zaproszenie od Wołodymyra Zełenskiego dostał również Emmanuel Macron.

Jednak prezydent Francji ograniczył się do wystąpienia, w którym przekazywał Ukraińcom wyrazy solidarności oraz życzył „zwycięstwa i pokoju”. Wziął także udział w wideokonferencji z przywódcami G7, na której obecny był również Zełenski. Zaproszenia do Kijowa nie przyjął, co potwierdził na antenie RTL ambasador Ukrainy we Francji Wadim Omelczenko. – Niestety nie mógł przybyć – przekazał dyplomata.

Kiedy Macron odwiedzi Kijów? Padł prawdopodobny termin

Omelczenko zapewnił też, że zaproszenie jest nadal aktualne. – Mamy nadzieję, że ta wizyta odbędzie się. Stanie się to prawdopodobnie w marcu – zapowiedział.

Macron miał się tłumaczyć „napiętym rozkładem zajęć”, jednak francuskie media zauważają, że prezydent Francji miał na piątek zaplanowane tylko jedno oficjalne wydarzenie, czyli wideokonferencję z przywódcami G7. Pojawiły się głosy, że do konferencji mógł dołączyć z Kijowa, razem z Zełenskim. Jak wskazują źródła francuskich mediów, Macron miał uznać, że jego wizyta w Kijowie będzie miała sens, gdy będzie mógł ogłosić coś istotnego.

Kulisy rozmów Macrona i Scholza z Zełenskim

8 lutego Wołodymyr Zełenski przyleciał do Paryża, gdzie spotkał się z Emmanuelem Macronem i Olafem Scholzem. Z ustaleń „Wall Street Journal” wynika, że Scholz i Macron mieli wtedy złożyć Zełenskiemu zaskakującą propozycję. Według dziennikarzy zachodni politycy mieli powiedzieć prezydentowi Ukrainy, że powinien zacząć brać pod uwagę możliwość rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją.

Takie informacje redakcja uzyskała od niewymienionych z nazwiska urzędników. W uzasadnieniu tej propozycji francuski przywódca miał tłumaczyć, że nawet śmiertelni wrogowie tacy jak Francja i Niemcy po II wojnie światowej musiały unormować swoje relacje.

