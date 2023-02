Ukraińcy wystrzelali Rosjanom wszystkie drony kamikadze? „Wyczerpane zapasy”

Dronami Shaded-136 rosyjska armia atakowała największe ukraińskie miasta, w tym Kijów. Jak jednak zauważa w najnowszym raporcie brytyjski wywiad wojskowy, od około 15 lutego nie było żadnych doniesień o użyciu przez Rosjan irańskich bezzałogowych. „Ukraińskie siły zbrojne zgłosiły zestrzelenie co najmniej 24 dronów Shahed-136 między końcem stycznia a początkiem lutego 2023 roku” – zauważono w raporcie.

Zdaniem Brytyjczyków, brak doniesień o atakach przy użyciu dronów najprawdopodobniej wskazuje na to, że Rosjanie wyczerpali swoje obecne zapasy. „Rosja prawdopodobnie będzie szukać zaopatrzenia” – ostrzega wywiad. „Chociaż broń nie ma dobrych wyników w niszczeniu zamierzonych celów, Rosja prawdopodobnie postrzega ją jako przydatne wabiki, które mogą odwrócić ukraińską obronę powietrzną od bardziej skutecznych rosyjskich pocisków manewrujących” – dodano w raporcie.

Chiny dostarczą drony Rosjanom?

W tym tygodniu niemiecki tygodnik "Der Spiegel" opublikował swoje ustalenia, z których wynikało, że Rosjanie prowadzą z Chińczykami rozmowy o produkcji dronów kamikadze. Do Moskwy sprzęt miałby trafić dzięki sfałszowanym dokumentom przewozowym. Według niemieckich dziennikarzy Chiny i Rosja negocjują zakup co najmniej 100 dronów. "Tyle ma trafić do jednostek armii Putina w pierwszej partii. Bezzałogowe maszyny mogą zostać dostarczone do kwietnia" – informował "Spiegel". Dziennikarze nie ustalili jednak, czy do transakcji już doszło.

Chińczycy są w ostatnim czasie coraz bardziej aktywni w kwestii wojny w Ukrainie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Chiny przedstawiły zawierający dwanaście punktów plan pokojowy dla Ukrainy. Warto podkreślić, że w chińskiej propozycji ani razu nie pada słowo „wojna”. Xi Jinping stwierdza m.in. że „wszystkie strony powinny zachować powściągliwość i racjonalność, a także zapobiegać dalszemu rozwojowi konfliktu”. Według Chin „zarówno Ukraina, jak i Rosja powinny podjąć wszelkie możliwe działania na rzecz wznowienia dialogu i całkowitego zaprzestania działań wojennych”.

Czytaj też:

Rocznica wojny w Ukrainie. UE przyjęła 10. pakiet sankcji przeciwko RosjiCzytaj też:

Kreml nie skomentował pierwszej rocznicy inwazji. ISW wskazuje przyczynę