Wszystkie „śmierci” Putina. Nowe ustalenia dotyczące zdrowia prezydenta Rosji mogą zaskakiwać

Minęła pierwsza rocznica rozpoczęcia pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a prezydent Federacji Rosyjskiej – przynajmniej jak wynika z oficjalnych komunikatów i nagrań – ma się dobrze.

Z początkiem stycznia były członek rosyjskiej Dumy przyznał, że najchętniej zobaczyłby Władimira Putina w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Wątpi jednak, by było to możliwe. – On nie dożyje swoich kolejnych urodzin – przekonuje Ilia Ponomariow.

Zdrowie Putina. „Nie ma dowodów na chorobę prezydenta Rosji”

– Jestem głęboko sceptyczny co do tego, że Putin ma jakieś problemy zdrowotne, które mogą doprowadzić do jego bliskiej śmierci lub ubezwłasnowolnienia – powiedział amerykańskiemu wydaniu „Newsweeka” profesor Mark Galeotti, dyrektor Mayak Intelligence, firmy konsultingowej z siedzibą w Londynie, która koncentruje się na Rosji. – W grze jest dużo plotek, propagandy i pobożnych życzeń – dodał.

Pogłoski, że Putin ma raka, zostały powtórzone przez zachodni wywiad. W rozmowie z „Newsweekem” w czerwcu 2022 roku trzech szefów wywiadu USA otrzymało raporty, według których prezydent Rosji przeszedł miesiąc wcześniej kurację przeciwnowotworową. W maju 2022 roku były oficer brytyjskiego wywiadu Christopher Steele twierdził, że rosyjski przywódca przerwał posiedzenie swojej rady bezpieczeństwa, aby otrzymać „jakiś rodzaj leczenia między tymi sekcjami”.

Z kolei w tym roku sir Richard Dearlove powiedział, że Władimir Putin może „zniknąć”. Wskazał, kiedy mogłoby to nastąpić. – Ewidentnie jest z nim coś nie tak – ocenił były szef brytyjskiej służby specjalnej.

Władimir Putin w grupie ryzyka. Chodzi o nowotwory

W kwietniu 2022 roku „The Moscow Times” donosił, że dziennikarz Aleksiej Wenediktow zapytał rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, czy to prawda, że Putin nie ma raka. Według gazety Pieskow odpowiedział: „Zgadza się”. Według organizacji charytatywnej Cancer Research UK, 70-letni Putin należy do grupy wiekowej, w której wykrywana jest połowa wszystkich nowotworów. Jednak to, czy choroba – jeśli w ogóle na nią cierpi Putin – zagraża życiu, to już inna kwestia – zwraca uwagę „Newsweek”.

Inną powtarzaną sugestią jest to, że u Putina rozwinęła się choroba Parkinsona. Przez ostatni rok media społecznościowe dostarczały nagrań, na których rosyjski przywódca wydaje się mocno ściskać stół jedną dłonią i wygląda, jakby miał trudności z chodzeniem. Zdaniem naukowców nie jest to jednak wystarczający dowód na postawienie wiarygodnej diagnozy.

Nowe informacje o zdrowiu Władimira Putina. „Nie ma dowodów”

Emerytowany profesor polityki rosyjskiej i europejskiej Richard Sakwa z University of Kent powiedział gazecie, że „nie ma absolutnie żadnych poważnych dowodów w domenie publicznej na to, że Putin jest chory”. – W rzeczywistości jego energiczny występ podczas wygłaszania dorocznego przemówienia przed Zgromadzeniem Federalnym na początku tego tygodnia pokazał, że jest w pełni zdrowy – powiedział Sakwa.

– Ma ze sobą zespół lekarzy przez cały czas, ale może być to tylko działanie zapobiegawcze. Moim zdaniem Putin prawdopodobnie ponownie wystartuje w wyborach w 2024 roku i wygra. Będzie z nami — na dobre lub na zawsze — przez kilka następnych lat – dodał.

Czytaj też:

Skrywana rozmowa Putina z Łukaszenką w rocznicę inwazji. „Zdradzę tajemnicę”Czytaj też:

Mróz, mrok i „pier****** Rosjanie”. Tak Ukraińcy radzą sobie bez prądu