Mur graniczny między Finlandią i Rosją już powstaje. „Testowa wersja”

O wznoszeniu budowie ogrodzenia na granicy fińsko-rosyjskiej donosili we wtorek dziennikarze Yleisradio Oy. Według ich relacji prace zaczęły się dzień wcześniej, w poniedziałek 27 luego. Rozpoczęto je po obu stronach przejścia granicznego w okolicy miasta Imatra. Łącznie testowy płot ma liczyć trzy kilometry długości.

Finlandia zbuduje długi mur graniczny z Rosją

Władze Finlandii podkreślają, że tworzą obecnie jedynie testowe ogrodzenie, ponieważ chcą sprawdzić, jak będzie ono reagować na ostre mrozy. W marcu tego roku przy murze zbudowana zostanie droga. Później zamontowane zostanie ogrodzenie, a na końcu system dozoru technicznego. Całość ma być gotowa do końca czerwca i kosztować 6 mln euro.

Finowie poważnie podchodzą do testowego odcinka muru, ponieważ docelowo chcą zabezpieczyć dziesięć do 20 proc. swojej niezwykle długiej granicy z Rosją. Chodzi o 130 lub 260 kilometrów, co przełoży się na koszt 140 mln euro. Budowa całości ogrodzenia ma zająć do czterech lat.

Finowie zgodni – chcą odgrodzić się od Rosji

Fińskie partie zgadzają się co do tego, że na granicy z Federacją Rosyjską powinna stanąć solidna bariera. Informację na ten temat przekazała sama premier, która konsultowała pomysł ze wszystkimi ugrupowaniami obecnymi w parlamencie. Wyjaśniała, że uzyskanie poparcia także na opozycji było o tyle ważne, że chodzi o projekt zaplanowany na lata, stanowiący duże obciążenie dla budżetu i wymagający finansowania także w kolejnych kadencjach.

Finlandia i Szwecja na drodze do NATO

18 maja Finlandia i Szwecja oficjalnie złożyły wnioski o akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dążenie obu krajów do członkostwa w NATO to efekt rosyjskiej inwazji na Ukrainie, która wywołała obawy o bezpieczeństwo w całym regionie. Do przyjęcia nowych państw niezbędna jest zgoda wszystkich członków. Poszerzeniu Sojuszu sprzeciwiała się Turcja.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Zełenski wskazał, kiedy nastanie pokój. Przypomniał o ważnej rocznicyCzytaj też:

Internauci dopatrzyli się tajemniczego znaku na czole Joe Bidena. Wyjaśnienie jest bardzo proste