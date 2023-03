Chiński masowiec poszedł na dno z blisko 30 tys. ton ładunku. Do sieci trafiły zdjęcia z katastrofy

Do zdarzenia doszło w środę, 1 marca, w Cieśnienie Tatarskiej na Oceanie Spokojnym, która oddziela wyspę Sachalin od Azji.

Statek przewoził prawie 30 tys. ton ładunku

Warto wspomnieć, że zarówno wyspa, jak i znajdujący się obok niej stały ląd leżą w granicach Rosji. Właśnie dlatego okoliczności ws. zatonięcia statku pochodzą ze źródeł rosyjskich.

Feralna jednostka to masowiec Yong Xing 56, który pływał pod chińską banderą. Został zwodowany w 2008 r. Jego długość wynosiła 180 m. Wyjaśnijmy, że masowiec to statek przeznaczony do przewozu suchych ładunków masowych luzem, czyli bez opakowania, takich jak np. węgiel, rudy metali czy zboże.

W ładowniach Yong Xing 56 transportowano prawie 30 tys. ton tlenku glinu. Jest on wykorzystywany w przemyśle przede wszystkim do produkcji aluminium.

Cała załoga ocalała z katastrofy

Federalna Agencja Transportu Morskiego i Rzecznego Rosji zrelacjonowała, że na pokładzie znajdowało się 21 członków załogi. Wszyscy są obywatelami Chin. Na szczęście, zdążyli oni nadać sygnał alarmowy do znajdujących się w pobliżu statków i w porę ewakuować się z pokładu.

„Załoga (...) dostała się na pokrywę lodową, a następnie została zabrana na pokład innego statku. Wszyscy czują się dobrze, nie ma ofiar” – czytamy w komunikacie rosyjskiej agencji.

Co było przyczyną zatonięcia chińskiego statku?

Do zatonięcia doszło w odległości 42 mil morskich na południowy zachód od portu Wanino w Kraju Chabarowskim. Chiński masowiec spoczął na dnie na głębokości 253 m. Co był przyczyną katastrofy?

Rosyjska agencja donosi, że kilka dni temu doszło do uszkodzenia prawej burty Yong Xing 56, po czym zaczął on nabierać wody. W ubiegły wtorek, 28 lutego, uległ poważnemu przechyłowi, a na pokład zaczęły wdzierać się fale. W sieci można odnaleźć zdjęcia, które dokumentują pogrążanie się statku w oceanie.

