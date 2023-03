Scholz apeluje do Chin i zapewnia: Putin nie jest obecnie zainteresowany pokojem

Kanclerz Olaf Scholz przemawiał w czwartek pod niemieckim parlamentem. Polityk podkreślił, że nie widzi obecnie, by wojna w Ukrainie mogła zakończyć się w najbliższym czasie.

– Władimir Putin nie był obecnie otwarty na negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, rozpoczętej przez inwazję Moskwy nieco ponad rok temu — powiedział. – Czy Putin jest w ogóle gotowy, by negocjować sprawiedliwy pokój? W tej chwili nic na to nie wskazuje – dodał.

Słowa Scholza padły po tym jak „Wall Street Journal” ujawnił, że 8 lutego w Paryżu Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron wezwali Wołodymyra Zełenskiego do rozpoczęcia rozmów z Moskwą. Politycy mieli podkreślać, że nawet ich kraje mimo wielu lat konfliktu potrafiły zawrzeć pokój po II wojnie światowej.

Scholz apeluje do Chin

Szef niemieckiego rządu federalnego w swoim czwartkowym przemówieniu zaapelował również do Chin, by nie dostarczały broni mogącej posłużyć rosyjskiej armii w walkach w Ukrainie. – Moje przesłanie do Pekinu jest jasne: użyjcie swojego wpływu do nakłonienia Moskwy, by wycofała swoje wojska z terenu Ukrainy i nie zasilajcie rosyjskiej armii broną – powiedział Olaf Scholz.

Tymczasem w czwartek w Pekinie wylądował jeden z najbliższych sojuszników Władimira Putina Alaksandar Łukaszenka. Efektem wizyty jest wspólne stanowisko Chin i Białorusi w sprawie wojny w Ukrainie. Wynika z niego, że oba kraje są „głęboko zaniepokojone rozwojem konfliktu zbrojnego w regionie europejskim” oraz „ogromnie zainteresowane jak najszybszym zaprowadzeniem pokoju w Ukrainie”. Xi Jingping i Łukaszenka oświadczyli również, że są „zainteresowani zapobieżeniem eskalacji kryzysu i gotowi do podjęcia wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju i porządku w regionie”.

