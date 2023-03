Mołdawia kolejną porażką Rosji? „Nigdy wcześniej szansa nie była tak duża”

Michał Banasiak, „Wprost”: Wiele pytań, obaw i wątpliwości związanych z Mołdawią można by skrócić do jednego: Rosjanie wejdą do Mołdawii, czy nie?

Kamil Całus, analityk OSW ds. Mołdawii: Zależy co rozumiemy przez „wejście Rosjan do Mołdawii”. Jeśli mówimy o pełnoskalowej inwazji czy jakiejś szerszej ofensywie wojskowej, to jest to fizycznie niemożliwe ze względów geograficznych. Można rozważać hipotetyczne scenariusze, w których Rosja próbuje przerzucać swoje wojska za pomocą samolotów czy śmigłowców, ale to wiązałoby się z koniecznością przelotu nad terytorium jednego z sąsiadów Mołdawii: Rumunii, która jest w NATO albo Ukrainy, z którą Rosja prowadzi wojnę. Ukraina już wielokrotnie sygnalizowała, że zestrzeliłaby takie maszyny.

Kijów nie chce sytuacji, w której Rosja przerzuca wojska na zachodnia granicę Ukrainy i tam prowadzi jakieś działania.

Jest jeszcze scenariusz ataku od środka, czyli z Naddniestrza. W tym separatystycznym regionie, będącym de facto niezależnym od Mołdawii, stacjonują przecież rosyjscy żołnierze.

Te wojska są niewielkie. To około 1500 osób, licząc już techników, mechaników i inną obsługę. Samych żołnierzy będzie 800, może 1000. Do tego nie najlepiej wyposażonych. Nie ma lotnictwa, wojsk pancernych. Jest trochę artylerii. Trudno byłoby wykorzystać te oddziały, żeby prowadzić realną ofensywę.