Znany amerykański prawnik zabił swoją rodzinę. Sąd nie miał litości

54-letni Richard „Alex” Murdaugh, którego historię przedstawiano w serialach HBO Max i Netfliksa, zamordował swoją 52-letnią żonę i ich 22-letniego syna. 12-osobowa ława przysięgłych nie dała się przekonać jego prawnikom, którzy przedstawiali oskarżonego jako cierpiącą głowę rodziny.

Próbowali pokazać, że choć miał duże problemy finansowe i był uzależniony od opioidów, to jednak pozostał kochającym człowiekiem. Starali się potwierdzić jego wersję, iż morderstwa dokonali tajemniczy mściciele, wściekli o wypadek na łodzi z 2019 roku, w którym brał udział syn „Alexa”.

W skazaniu prawnika pomógł film ze Snapchata

Oskarżenie z kolei przedstawiało Murdaugha jako patologicznego kłamcę, który zabił żonę i syna wyłącznie dla odwrócenia uwagi od swoich przestępstw finansowych. Mężczyzna podejrzewany jest m.in. o kradzież milionów dolarów od partnerów z kancelarii i klientów.

Co ciekawe, 54-latek został skazany na podstawie poszlak. Oparto się m.in. na nagraniu ze Snapchata jego syna, dowodzącym, że oskarżony był na miejscu zbrodni chwilę przed jej popełnieniem. Podobnie wskazywały systemy GPS w jego samochodzie i telefonie. On sam przyznał się, że kłamał na temat swojego alibi, ale nie przyznał się do winy.

Proces Alexa Murdaugha: Dowody były przytłaczające

Sędzia Clifton Newman z sądu okręgowego Karoliny Południowej podkreślał, że dowody w tej sprawie były przytłaczające. – Nocami musisz widzieć Paula i Maggie, kiedy próbujesz zasnąć. Jestem pewien, że do ciebie przychodzą – podkreślał, mówiąc do oskarżonego. Murdaugh potwierdził, że widzi twarze bliskich przed snem, ale raz jeszcze zaprzeczył popełnieniu zbrodni.

– Mogłeś ich nie zabić ty, ale potwór, którym się stałeś – rzucił Newman. – Nie ważne z jakiej rodziny pochodzisz. Nie ważne ile masz pieniędzy albo ilu ludzi. Nie ważne jak jesteś wpływowy. Jeżeli złamałeś prawo, jeśli zamordowałeś, wtedy sprawiedliwość zostanie ci wymierzona w Karolinie Południowej – podsumował sędzia. – Zdeprawowanie, bezwzględność, kamienne serce w obliczu tej zbrodni są oszałamiające – zakończył.

