Nie żyje współtwórca rosyjskiej szczepionki przeciw COVID-19. Andriej Botikow został uduszony

Na północnym zachodzie Moskwy, w wyniku domowej kłótni zginął jeden z twórców szczepionki Sputnik V. Według źródła Ria Novosti, zabity to Andriej Botikow, który pracował w Narodowym Centrum Badań Epidemiologii i Mikrobiologii im. Nikołaja Gamelei.

Nie żyje współtwórca rosyjskiego Sputnika V

Julia Iwanowa, starsza asystentka szefa ośrodka badawczego powiedziała, że w jednym z mieszkań przy ulicy Rogowej 29-letni gość pokłócił się z właścicielem i udusił go pasem. Tożsamość zmarłego nie została ujawniona – pisze niezależny portal Meduza.

Według źródła Ria Novosti zatrzymany podejrzany o zabójstwo przyznał się już do winy. Wcześniej, według rozmówcy agencji, był już ścigany za poważne przestępstwo.

Botikow był starszym badaczem w Centrum Gamelei. Wraz z innymi naukowcami zaangażowanymi w opracowanie szczepionki na COVID-19 został odznaczony medalem Orderu Zasługi dla Ojczyzny II stopnia.

Czym jest szczepionka Sputnik V?

Szczepionka Sputnik V jest dwudawkową szczepionką wektorową adenowirusową zawierającą dwa różne adenowirusy w każdej dawce. Dawki podawane są w odstępie 21 dni. W przypadku tego typu szczepionki adenowirus jest modyfikowany tak, aby mógł dostarczać fragment materiału genetycznego wirusa, który powoduje COVID-19, do organizmu i wywoływać w komórkach odpowiedź immunologiczną. To podejście podobne do szczepionek opracowanych przez AstraZeneca i Johnson & Johnson.

Autorzy twierdzą, że użycie innego wektora adenowirusowego w drugiej dawce „przypominającej” może pomóc w wytworzeniu silniejszej odpowiedzi immunologicznej. Jedną z zalet szczepionek adenowirusowych jest to, że nie trzeba ich przechowywać i transportować w ekstremalnie niskich temperaturach, jak podają naukowcy. Sputnik V musi być przechowywana w lodówce i kosztuje 10 USD za dawkę.

