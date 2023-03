Poruszający apel córki politycznego wroga Władimira Putina. Zwróciła się do prezydenta Rosji

Dasza Nawalna w rozmowie z CNN wezwała Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie oraz uwolnienia jej ojca, oraz innych więźniów politycznych w Rosji. Córka krytyka Kremla zapewniła, że „nie przestanie walczyć”, dopóki oba cele nie zostaną osiągnięte.

Nawalna wyraziła obawy o warunki, w których w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze przebywa jej ojciec, gdzie odsiaduje wyrok 11,5 roku pozbawienia wolności. Córka najbardziej znanego rosyjskiego opozycjonisty zdradziła, że ma do niego ograniczony dostęp, a adwokaci politycznego wroga Putina mogą go zobaczyć jedynie przez „strzeżoną zasłonę”.

Córka najbardziej znanego rosyjskiego opozycjonisty zaniepokojona stanem zdrowia jej ojca

Nawalna kontynuowała, że „tak naprawdę nie można nic powiedzieć o stanie zdrowia jej ojca”. Córka krytyka Kremla ujawniła, że Nawalny nie widział swojej rodziny od sześciu miesięcy, a ona sama nie miała możliwości się z nim spotkać przez ostatni rok. – To dość niepokojące, biorąc pod uwagę, że stan jego zdrowia jest coraz gorszy – przyznała.

Córka politycznego wroga Putina ma nadzieję, że jej ojciec kiedyś wyjdzie na wolność. – Wiem, że tata robi to, co jest właściwe – podkreśliła. Nawalna wyjaśniała również, że „główny celem” pracy jej ojca i jego fundacji „jest to, aby Rosja stała się wolnym państwem, aby miała otwarte wybory, wolność prasy i słowa i po prostu miała możliwość stać się częścią normalnej zachodniej zdemokratyzowanej społeczności”.

Dasza Nawalna o rzeczywistości w Rosji

Córka krytyka Kremla ujawniła również, że wraz z bratem jest obserwowana przez szpiegów. Ujawniła, że rosyjskie władze niespecjalnie się z tym kryją i pewnego razu zdemaskowała mężczyznę, który miał „najgorszy kamuflaż z możliwych”.

