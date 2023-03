Tajemniczy lot z Niemiec do Rosji. Na pokładzie był przyjaciel Putina?

Użytkownicy serwisu Flight Radar zauważyli nietypową sekwencję lotów – z Monachium do Frankfurtu, z Frankfurtu do Moskwy, a także z Moskwy do Norymbergi. Tajemnicze połączenia wziął pod lupę Christo Grozew związany z grupą Bellingcat.

Dziennikarz zwrócił uwagę na fakt, że w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, Unia Europejska wprowadziła zakaz lotów z Rosji nad swoim terytorium. Wyjątek stanowi jednak „awaryjna sytuacja medyczna” – w wyjątkowych przypadkach państwa UE mogą wyrazić zgodę na przelot rosyjskiego samolotu nad ich terytorium.

Tajemniczy lot z Niemiec do Rosji

Jak czytamy na łamach Bellingcat, wokół lotu pojawiło się mnóstwo spekulacji. Z ustaleń Christo Grozewa wynika, że lot z Niemiec do Rosji mógł mieć charakter misji medycznej. Na razie udało się potwierdzić jedynie to, że był to Bombardier Challenger 604, który jest przystosowany do transportu medycznego.

Samolot miał należeć do firmy FAI Air Ambulance, która zajmuje się przewozem pacjentów. Maszyna ta może być zaopatrzona zależnie od zapotrzebowania – w kilka łóżek i miejsc siedzących. Jest on wyposażony w sprzęt medyczny m.in. defibrylator oraz respirator. Na pokładzie samolotu znajdują się zazwyczaj lekarz pogotowia i ratownik medyczny.

Kto podróżował tajemniczym samolotem?

Christo Grozew odnotował serię wpisów na Telegramie, z analizy których wynika, że samolotem mógł podróżować Siergiej Rołdugin. Jest on uważany za jednego z najbliższych przyjaciół i współpracowników Władimira Putina. Ich znajomość sięga czasów dzieciństwa.

To właśnie on jest ojcem chrzestnym starszej córki Władimira Putina i – jak podawały nieoficjalnie media – to właśnie on miał poznać rosyjskiego przywódcę z jego żoną Ludmiłą. Obecnie oligarcha ma się zajmować kwestiami związanymi z majątkiem rosyjskiego przywódcy.

