Ogromny pożar pod Moskwą. Płomienie na 20 metrów i kłęby czarnego dymu

W nocy z niedzieli na poniedziałek w warsztacie należącym do Moskiewskiej Koksowni i Gazowni, znajdującej się w Widnoje, w obwodzie moskiewskim, doszło do wybuchu, a następnie pożaru. Do mediów społecznościowych trafiły zdjęcia i nagrania, na których widać potężny słup ognia i kłęby czarnego dymu.

Wybuch i pożar w koksowni i gazowni pod Moskwą

Rosyjska, państwowa agencja informacyjna TASS relacjonowała, że w płomieniach stanęła między innymi wieża pomp z benzolem. Płomień sięgał 20 metrów. Według jej źródeł w służbach ratowniczych, ogień strawił cały budynek o powierzchni 200 metrów kwadratowych.

Rzecznik firmy przekazał w niedzielę wieczorem, że w wyniku wybuchu i pożaru nie było ofiar śmiertelnych ani nikt nie został ranny. – Pożar wybuchł w kolumnie separacyjnej. Pożar został zlokalizowany. Nikomu nic się nie stało – powiedział, cytowany przez TASS. Podkreślono też, że nie ma zagrożenia dla środowiska. Nie podano jednak, co było przyczyną wybuchu i pojawienia się ognia.

Informację o pożarze udostępnił między innymi doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko. „Pięknie płonie koksownia i gazownia w rejonie Moskwy” – napisał na Twitterze.

Seria pożarów w Rosji

W ostatnich miesiącach media regularnie donoszą o pożarach w Rosji. Pod koniec lutego ogień pojawił się między innymi w w Krasnojarsku, w magazynie, gdzie przechowywano m.in. lodówki. Dzień wcześniej doszło do dużego pożaru w hotelu w centrum Moskwy. Z 16-piętrowego budynku ewakuowano 200 osób, a kilkanaście zostało poszkodowanych.

W mieście Magadan zapaliła się hala z samochodami ciężarowymi. Ogień objął obszar 600 metrów kwadratowych. Spłonęły trzy ciężarówki. W hali znajdował się sprzęt o łącznej wartości 15-20 milionów rubli. Z kolei 14 lutego w mieście Kołomna w obwodzie moskiewskim wybuchł pożar na terenie budynku administracyjnego zakładu naprawy wagonów kolejowych.

