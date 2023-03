Bójka w parlamencie. Rząd Gruzji wzoruje się na Putinie

Rządząca Gruzją partia Gruzińskie Marzenie zamierza wprowadzić w życie kontrowersyjną ustawę dotyczącą zagranicznych inwestycji w kraju. Jej zapisy zobowiązują wszelkie organizacje finansowane w więcej niż 20 procentach z zagranicy do rejestrowania się jako „zagraniczni agenci”.

Podczas poniedziałkowych obrad nad reformą, doszło do przepychanek i bójki z udziałem gruzińskich parlamentarzystów. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać, że doszło do rękoczynów i w ruch poszły dostępne pod ręką przedmioty.

twitter

To kolejna już przepychanka w gruzińskim parlamencie w ostatnich dniach.

Gruzińskie czy rosyjskie marzenie?

Ustawie stanowczo sprzeciwia się gruzińska opozycja, a wielu komentatorów wskazuje, że jest to idealna kopia ustawy obowiązującej obecnie w Rosji. W ocenie ekspertów jest to prawo którego celem jest de facto zwalczenie społeczeństwa obywatelskiego. W związku z procedowaniem aktu, na ulice wyszły również wielotysięczne demonstracje by zaprotestować przeciwko proponowanym zmianom w prawie.

Głosy zaniepokojenia usta płyną do Gruzji również z zagranicy. Departament Stanu USA wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że reforma uderza w wolność słowa i wartości demokratyczne. Projektowi ustawy sprzeciwia się także prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, która zapowiedziała, że zawetuje ustawę, jeśli ta zostanie przyjęta. Parlament ma jednak możliwość odrzucenia prezydenckiego veta.

Czytaj też:

Dlaczego dzieci nie chcą żyć, jednoczenie lewicy i ranking najbogatszych Polaków za granicą. Nowy „Wprost”Czytaj też:

Koniec wydatków poza budżetem? Morawiecki zapowiada ustawę