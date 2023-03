„Nieporozumienie” między Rosjanami. Żołnierz zabił dwóch kolegów

O incydencie w obwodzie kurskim na terenie Federacji Rosyjskiej informuje ukraińska agencja UNIAN. Jak podają dziennikarze, w nocy z niedzieli na poniedziałek 6 marca między trzema żołnierzami doszło do „nieporozumienia”.

Magomed pełnił wartę. W pewnym momencie odniósł wrażenie, że ktoś poruszył się w niedalekiej odległości od niego. Zaniepokojony próbował zorientować się, co się dzieje. – Stój. Kto idzie? – krzyknął. Nikt mu jednak nie odpowiedział. Magomed nie zastanawiał się długo i otworzył ogień z karabinu.

Rosja. Żołnierz zastrzelił dwóch kolegów

Dopiero po chwili wartownik miał zdać sobie sprawę z tego, że zastrzelił swoich kompanów. 19-letni Tamir zginął na miejscu, a 22-letni Vladislav został przetransportowany do szpitala. Obrażenia były na tyle poważne, że nie udało się go uratować. Jak podaje UNIAN, wszyscy trzej mężczyźni mieli pełnić służbę w wojsku od ośmiu miesięcy. Niewiadomą pozostaje, dlaczego dwóch z nich zignorowało pytanie wartownika. Nie zostały podane szczegóły dotyczące zdarzenia.

Agencja informacyjna UNIAN przypomniała, że nie jest to pierwszy tego typu incydent, gdzie Rosjanie sami dla siebie stanowią zagrożenie. Jak podano, pod koniec lutego zmobilizowany do rosyjskiej armii mężczyzna zastrzelił kolegę. Do zdarzenia doszło przy granicy z Ukrainą.

