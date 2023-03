Kuriozalne wystąpienie Łukaszenki. Połączył oskarżenia wobec Ukrainy z podziękowaniami dla kobiet

We wtorek, 7 marca, w Pałacu Niepodległości w Mińsku odbyła się uroczystość przyznawania przez Aleksandra Łukaszenkę odznaczeń państwowych i awansów generalskich.

Jak relacjonuje niezależna, białoruska telewizja Biełsat, w trakcie ceremonii dyktator opowiedział zebranym o szczegółach zatrzymania obywatela Ukrainy. Służby Łukaszenki twierdzą, że ma to być dywersant, zamieszany w akcję zniszczenia pod koniec lutego rosyjskiego samolotu zwiadowczego na lotnisku w Maczuliszczach pod Mińskiem.

Dyktator był wyraźnie rozemocjonowany. W trakcie przemówienia posunął się nawet do określenia Wołodymyra Zełenskiego mianem „gnidy”. Zagroził również „miejscowym draniom”, którzy mieli pomagać dywersantom.

– Jeszcze raz przepraszam, że odchodzę od oficjalnego tonu i właśnie w przeddzień święta [chodzi o Dzień Kobiet – red.] opowiadam wam nie jako prezydent, ale jako zwykły człowiek o tym wyjątkowym darze, któremu na imię „nie do wiary” (...) Jest Rosjaninem, z rosyjskim paszportem, ma paszport ukraiński. Urodził się w Krzywym Rogu, mieszkał na Krymie (...) Zwerbowany przez ukraińskie służby specjalne podobno w 2014 r. Jest informatykiem (...) Przygotowywał się do popełnienia aktów terrorystycznych (...) To, co zobaczyliśmy podczas realizacji operacji na Białorusi, było naprawdę czymś niesamowitym. W grę wchodziły zaawansowane technologie – twierdził Łukaszenka.

Podziękowania i życzenia dla kobiet

W trakcie uroczystości dyktator wręczył również odznaczenia dla matek, które urodziły i wychowały co najmniej pięcioro dzieci, a także złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

– To bezinteresowna miłość matek, wielkie serca kobiet i ich niewyczerpana energia podtrzymują wszystko na naszej planecie (...) Chcę tylko powiedzieć kobietom: nie martwcie się, zrobimy wszystko, aby zachować spokój i ciszę na naszej ziemi, abyście mogły bezpiecznie wychowywać swoje dzieci. Życzę szczęścia, pomyślności i sukcesów – powiedział Łukaszenka.

