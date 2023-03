Dlaczego Kadyrow został odsunięty na boczny tor? Ilja Ponomarew ma teorię

Rosyjski działacz opozycyjny Ilja Ponomarew zaczął rozmowę od oceny plotek na temat stanu zdrowia czeczeńskiego przywódcy. – Po pierwsze, faktycznie jest informacja, że coś złego dzieje się z jego nerkami, że to jest dosyć poważne. Po drugie, jest informacja, że Kadyrow spędza dużo czasu w Dubaju i rozwiązuje tam jakieś finansowe kwestie – mówił.

– Ale może to robić ze względu na niepewność co do przyszłości Federacji Rosyjskiej i reżimu Putina. Sądzę, że jest to nawet bardziej prawdopodobne niż wątpliwości co do jego zdrowia czy cokolwiek innego – zastrzegł.

Kadyrowa zastąpi jego syn? „Nie może”

W dalszej części rozmowy skupiono się na opcjach ewentualnego zastąpienia Ramzana Kadyrowa przez jego syna. – Co do młodego Kadyrowa – nie może zostać następcą ojca, bo nie jest w odpowiednim wieku – stwierdził Ponomarew.

– Nawet z Kadyrowem Putin nie naruszył prawa, kiedy Kadyrow sam był niezdolny do zostania prezydentem Czeczenii ze względu na swój wiek. Przez dwa lata rządził tam Ału Ałchanow, który po prostu trzymał miejsce dla Kadyrowa, zanim ten nie dobił do 35. roku życia – przypominał.

– Tak więc nie wierzę, że tego typu naruszenie prawa będzie miało miejsce w przyszłości. Ale dla samego Kadyrowa było to bardzo użyteczne, ponieważ pokazał Czeczenom i wszystkim innym swoją bliskość z Putinem, który spotyka się z jego rodziną. To typowy kaukaski sygnał – wyjaśniał były deputowany do rosyjskiej Dumy.

Czeczenia będzie rosyjska, dopóki rządzi Putin?

Rosjanin uważa, że nawet po śmierci obecnego przywódcy, Czeczenia pozostanie pod silnym wpływem Kremla. – Wielu w Czeczenii może kontynuować kontrolę nad regionem. Kadyrow ma raczej silne środowisko. Dopóki Putin jest na Kremlu, to myślę, że ta sytuacja będzie się utrzymywać i nie będzie żadnej destabilizacji w Czeczenii – oceniał.

– Moim zdaniem Kadyrow spodziewa się jednak, że jeśli coś pójdzie nie tak i Federacja Rosyjska zacznie się rozpadać, albo poniesie militarną porażkę – to Czeczenia będzie mogła oderwać się od Rosji pod jego przywództwem – rzucił Ponomarew.

– Uważam, że to był jeden z głównych powodów, dla których Kadyrow nie jest już najważniejszym człowiekiem odpowiedzialnym za prywatną stronę militarnych aktywności Rosji, tak jak było to wcześniej. Dlatego teraz jest tam Prigożyn. Dlatego też, oczywiście, że Prigożyn wygląda na możliwego następcę Putina, a Kadyrow nie, ze względu na narodowość.

