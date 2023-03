TSUE unieważnił sankcje nałożone na matkę Jewgienija Prigożyna. „Niewystarczający związek z synem”

TSUE wydał wyrok ws. matki założyciela Grupy Wagnera. Sąd stwierdził nieważność sankcji nałożonych wobec Wioletty Prigożynej w kontekście wojny w Ukrainie. „Mimo odpowiedzialności Jewgienija Prigożyna za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, związek Wioletty Prigożyny z synem, ustalony w chwili przyjmowania środków ograniczających, opiera się wyłącznie na więzi pokrewieństwa” – podkreślił unijny sąd.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaznaczył, że w związku z tym związek „nie jest wystarczający, aby uzasadnić umieszczenie nazwiska matki Jewgienija Prigożyna w spornych wykazach”. Sankcje zostały nałożone w marcu 2014 r. w związku z nielegalną aneksją Krymu i Sewastopola przez Rosję. Chodziło m.in. o zakaz wjazdu lub przejazdu na terytoria państw UE.

Sankcje UE rozszerzone na Wiolettę Prigożynę

Dodatkowo zamrożono środki finansowe i zasoby gospodarcze osób, które prowadziły działania lub podważały integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Sankcje zastosowano także wobec osób i podmiotów z nimi związanych. W lutym 2022 r. sankcje objęły także członków rządu, banki, przedsiębiorców i przedstawicieli rosyjskiej Dumy Państwowej.

W tym kontekście na listę sankcyjną została dodana matka Jewgienija Prigożyna. Jej syn jest odpowiedzialny za rozmieszczanie najemników Grupy Wagnera w Ukrainie oraz odnosi korzyści z dużych zamówień publicznych rosyjskiego Ministerstwa Obrony po bezprawnej aneksji Krymu i okupacji wschodniej Ukrainy przez wspieranych przez Rosję separatystów.

Decyzja TSUE ws. sankcji nałożonych na matkę Jewgienija Prigożyna

Według Rady Unii Europejskiej Wioletta Prigożyna jest właścicielką Concord Management and Consulting LLC, przedsiębiorstwa należącego do grupy Concord, założonej przez jej syna i należącej do niego do 2019 r. Jest też właścicielką innych przedsiębiorstw powiązanych z założycielem Grupy Wagnera. Rada UE uznała zatem, że matka Jewgienija Prigożyna wspierała działania i politykę podważającą integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Wioletta Prigożyna zwróciła się do TSUE o stwierdzenie nieważności spornych aktów w zakresie, w jakim jej one dotyczą. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym wyroku uwzględnił jej żądanie. Wskazał, że matka założyciela grupy Wagnera od 2017 r. nie jest właścicielką Concord Management and Consulting, nawet jeżeli posiadała w tym przedsiębiorstwie udziały. Dodatkowo Rada Unii Europejskiej nie wykazała posiadania przez Prigożynę innych przedsiębiorstw powiązanych z jej synem w chwili przyjęcia spornych aktów.

