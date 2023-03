Nie żyje „oligarcha z blizną”. Sprzedał dom księciu Harry’emu i Meghan Markle

Rosyjski kanał Baza poinformował w mediach społecznościowych o śmierci miliardera Siergieja Griszyna. Były współwłaściciel RosEvroBanku zmarł 6 marca w wieku 57 lat. Około miesiąc temu trafił do szpitala z powodu zaburzenia krążenia mózgowego, a potem rozwinęła się u niego sepsa. Griszyn był znany jako „oligarcha z blizną”. To w jego posiadłości kręcony był słynny film „Człowiek z blizną” z Alem Pacino.

Miliarder w 2020 r. sprzedał kalifornijską posiadłość w Santa Barbara księciu Harry’emu i Meghan Markle za niemal 15 milionów dolarów. Była to kwota o 10 mln mniejsza, niż cena wywoławcza. Griszyn w 2018 roku apelował do Donalda Trumpa o przyznanie mu amerykańskiego obywatelstwa. Były współwłaściciel RosEvroBanku przyznał, że obawiał się o swoje bezpieczeństwo. Otrzymał jednak odpowiedź odmowną.

Siergiej Griszyn nie żyje. Ukradł tyle, że nie mógł się doliczyć

Griszyn twierdził, że w latach 90. prawie doprowadził rosyjską gospodarkę na załamania poprzez wyprowadzanie pieniędzy z rosyjskiego systemu bankowego. Twierdził, że „ukradł tyle pieniędzy w Rosji i Estonii, że nawet nie może wymienić dokładnej kwoty, bo nikt jej nie zna”. Według szacunków mogłoby to być nawet 60 mln dol. Miliarder uciekł do USA, ale potem wrócił do Rosji.

– Znalazłem odpowiednich ludzi w Rosyjskim Banku Centralnymi bankach estońskich. W imieniu banków estońskich sporządziłem duplikat pokwitowania, jak gdyby oryginał został zgubiony. Kwotę wpisywałem taką, jaką chciałem. To było całkowicie fałszywe i niczym niepoparte – mówił. Kierowany przez Griszyna RosEvroBank miał być według ekspertów zaangażowany w pranie brudnych pieniędzy przez Mołdawię i Łotwę.

Zmarł rosyjski miliarder

Griszyn ukończył fizykę na Moskiewskim Instytucie Technologii Elektronicznej, ale zajął się biznesem. Swoją działalność Griszyn rozpoczął w 1987 r. od pieczenia ciastek i hot-dogów. W 1994 r. wraz z Andriejem i Dmitrijem Suzdalcewem kupił Bank „Łubianka”, który później stał się RosEvroBankiem. Miliarder był również właścicielem kilku firm z zakresu logistyki i rozwoju.

