Francja coraz bliżej podniesienia wieku emerytalnego. Będą kolejne protesty

Protest przeciwko reformie emerytalnej we Francji

Senat Francji przyjął kontrowersyjną reformę krajowego systemu emerytalnego stosunkiem głosów 195 do 112. Oznacza to kolejny krok w stronę podniesienia wieku emerytalnego do 64 lat, ale wynik ostatecznego głosowania nie jest jeszcze pewny.

Gérard Larcher, przewodniczący francuskiego senatu, ogłosił: „Dotarliśmy do końca tej bardzo gęstej debaty, w której wszyscy zabierali głos. Od czwartku, 2 marca, siedzieliśmy nieprzerwanie przez dziesięć dni i prawie tyle samo nocy, łącznie przez ponad 100 godzin debaty. Zgłosiliśmy rekordową liczbę poprawek: łącznie 8900." Podniesienie wieku emerytalnego. Niepewny wynik w izbie niższej Francuscy senatorowie głosowali już w czwartek za decydującym artykułem ustawy. Tekst musi teraz zostać uzgodniony podczas wspólnej komisji w środę 15 marca. Jeśli posłowie i senatorowie dojdą do porozumienia, tekst będzie musiał zostać zatwierdzony w czwartek 16 najpierw w Senacie, a następnie w Zgromadzeniu Narodowym. Reuters zauważa, że wynik tego głosowania nadal wydaje się niepewny w izbie niższej, Zgromadzeniu Narodowym, gdzie partia Macrona potrzebuje głosów sojuszników, aby uzyskać większość. Jeśli rząd nie będzie miał wystarczającej liczby głosów w izbie niższej, nadal będzie mógł przeforsować tekst bez głosowania parlamentarnego, stosując tzw. procedurę 49:3. Wyższa izba francuskiego parlamentu głosowała nad nim po siódmym dniu ogólnokrajowych demonstracji przeciwko reformie. Protesty poważnie zakłóciły funkcjonowanie transportu publicznego, ponieważ różne związki zawodowe wezwały do stopniowych przestojów w niektórych sektorach, aby wywrzeć presję na senat i na prezydenta Emmanuela Macrona, aby zmienił plany. Według sondaży większość wyborców jest przeciwna zmianom w systemie emerytalnym. W środę Francuzi znów zamierzają wyjść na ulice. 62-letni wiek emerytalny we Francji jest niższy niż w większości innych krajów Europy Zachodniej. Włochy i Niemcy zmierzają w kierunku podniesienia oficjalnego wieku emerytalnego do 67 lat. Wiek emerytalny w Hiszpanii wynosi 65 lat, a w Wielkiej Brytanii 66 lat. W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

