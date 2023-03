Alerty w kilku regionach Rosji. „Weźcie tabletki z jodkiem potasu”, „Pilnie udajcie się do schronów”

Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wydało oświadczenie, w którym odniesiono się do wiadomości, które niedawno były prezentowane w tamtejszych stacjach telewizyjnych i radiowych. W pewnym momencie na antenie pojawiła się informacja o ataku nuklearnym na Rosję. Z tego względu mieszkańców wezwano do założenia masek przeciwgazowych oraz jak najszybszego udania się do schronów.

Alerty w kilku regionach Rosji. „Weźcie tabletki z jodkiem potasu”

„Weźcie tabletki z jodkiem potasu i natychmiast kierujcie się w bezpieczne miejsce”, „Odnotowano uderzenie. Pilnie udajcie się do schronów”, „Użyjcie masek przeciwgazowych. W przypadku braku masek przeciwgazowych wykorzystajcie bandaże z gazy bawełnianej” – to przykładowe komunikaty, które zobaczyli i usłyszeli Rosjanie. Na ekranach telewizorów zostały również wyświetlone czarno-żółte alerty, w których ostrzegano przed negatywnym wpływem promieniowania.

Jak podaje Fox News, opisywane komunikaty były emitowane w stacjach telewizyjnych i radiowych w obwodzie moskiewskim i swierdłowskim. Pojawiły się m.in. w Jekaterynburgu, czwartym co do wielkości mieście w Rosji.

Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych: Fałszywy alarm

Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zapewniło obywateli, że był to „fałszywy alarm”, który został wyemitowany po ataku hakerskim na serwery stacji radiowych i telewizyjnych.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy tego typu przypadek. Takie incydenty pojawiają się ze wzmożoną siłą od czasu, gdy Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Żołnierze Władimira Putina agresję na pełną skalę prowadzą od ponad 12 miesięcy. Atakują zarówno obiekty wojskowe, jak i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Ukraiński jeniec ofiarą bestialstwa Rosjan. Wołodymyr Zełenski nadał mu tytuł BohateraCzytaj też:

Wiadomo, kiedy Xi Jinping spotka się z Putinem. Wizytę w Moskwie przyspieszono