Adwokat byłego prezydenta Gruzji ostrzega. „Jeśli tak nie będzie, ten człowiek umrze”

Przypomnijmy: były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili od prawie dwóch lat przebywa w więzieniu, gdzie odbywa karę sześciu lat pozbawienia wolności.

Wyjazd i powrót do Gruzji

Warto podkreślić, że wcześniej został on pozbawiony obywatelstwa kraju, którym rządził przez dwie kadencje. Saakaszwili został oskarżony w 2014 r. m.in. o przekroczenie uprawnień czy zlecenie pobicia jednego z gruzińskich parlamentarzystów.

Wkrótce potem wyjechał z ojczyzny, a władze w Tbilisi wystawiły za nim list gończy. W ostatnich latach Saakaszwili zrobił karierę polityczną na Ukrainie, której zwieńczeniem było objęcie stanowiska gubernatora obwodu odeskiego.

Saakaszwili postanowił wrócić do Gruzji pod koniec 2021 r. Gdy tylko pojawił się na gruzińskim terytorium, został zatrzymany. Zwolennicy Saakaszwilego tłumaczą, że oskarżenia wobec niego mają charakter polityczny.

Saakaszwili: Nie mogę już się podnieść

Rodzina i prawnicy Saakaszwilego alarmują o pogarszającym się stanie jego zdrowia, a właściwie o tym, że grozi mu śmierć. Polityk przebywa z wysoką gorączką w jednoosobowej celi szpitalnej, gdzie nie ma zapewnionej odpowiedniej opieki medycznej.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy kilkukrotnie podejmował głodówkę, w wyniku czego schudł o 50 kg. Ma także problemy z poruszaniem się i mówieniem. Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się doniesienia, że został otruty. Saakaszwili uważa, że otrucie to zemsta rosyjskich służb specjalnych.

– Dochodzę do stadium, w którym lekarze spodziewają się, że wiele z moich organów przestanie funkcjonować. Przebywam cały czas w łóżku, bo nie mogę już się podnieść. Moje kości się rozdzielają, co sprawia mi okropny ból – powiedział Saakaszwili poprzez pośrednika w rozmowie z francuskim dziennikiem „Le Figaro” poprzez pośrednika.

Adwokat Saakaszwilego: Ostatnia szansa na ratunek

RMF FM przeprowadziło rozmowę z adwokatem byłego prezydenta Szałwą Chaczapuridze. Poinformował on, że – zgodnie z zapowiedziami naszego rządu – z Polski ma niebawem wyruszyć grupa lekarzy. Mają oni zbadać Saakaszwilego oraz oficjalnie zaproponować leczenie go nad Wisłą.

Chaczapuridze podkreślił, że Saakszwili może umrzeć w każdej chwili, a polscy medycy wciąż nie otrzymali oficjalnej zgody na wizytę w szpitalu od władz w Tbilisi.

– To ostatnia szansa na ratunek, kolejnej nie będzie (...) Rząd będzie robił wszystko, żeby nie dopuścić polskich lekarzy, bo cały świat dowie się wtedy, co tam się dzieje i jak go – w cudzysłowie – prawidłowo leczą (...) Jeśli tak nie będzie, ten człowiek umrze. Każdego ranka spoglądam na telefon z obawą, że dostanę informację o jego śmierci. Na tyle ciężka jest ta sytuacja – skomentował Chaczapuridze.

Czytaj też:

Zły stan byłego prezydenta Gruzji. Polska deklaruje pomocCzytaj też:

Premier Gruzji krytykuje Zełenskiego. Ostra reakcja ukraińskiego MSZ