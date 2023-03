Król Karol III wygłosił pierwsze tego typu przemówienie. Wspomniał o „zaangażowaniu na rzecz pokoju”

Co roku w drugi poniedziałek marca w Wielkiej Brytanii obchodzony jest Dzień Wspólnoty Narodów – międzynarodowej organizacji zrzeszającej państwa, które wchodziły w skład brytyjskiego imperium. Król Karol został szefem 56-narodowej wspólnoty po tym, jak jego matka, królowa Elżbieta, z powodzeniem lobbowała, aby przyjął tę rolę.

W swoim pierwszym przemówieniu z tej okazji Król Karol wychwalał „niezwykły potencjał” Wspólnoty Narodów i mówił o „konieczności działania” zgodnie z jej ideałami, aby poprawić życie 2,6 miliarda ludzi.

Przemawiając z ambony w Opactwie Westminsterskim, Karol przypomniał sobie „szczególną dumę” swojej matki z tego dnia i powiedział: „Wspólnota była stałym elementem mojego życia, a mimo to jej różnorodność wciąż mnie zadziwia i inspiruje”.

– Jest to niemal nieograniczony potencjał, ponieważ siła dobra na świecie wymaga naszych najwyższych ambicji; sama skala wzywa nas do zjednoczenia i odwagi – dodał, zwracając się do 2000-osobowej kongregacji starszych członków rodziny królewskiej, polityków i dygnitarzy.

– Nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem nie tylko wspólnych wartości, ale także wspólnego celu i wspólnego działania. W tym jesteśmy pobłogosławieni pomysłowością i wyobraźnią jednej trzeciej światowej populacji, w tym półtora miliarda ludzi poniżej 30 roku życia – zaznaczył. – Niezliczone powiązania między naszymi narodami podtrzymywały nas i wzbogacały przez ponad siedem dekad. Nasze zaangażowanie na rzecz pokoju, postępu i możliwości podtrzyma nas jeszcze przez wiele lat – zakończył.

Dzień Wspólnoty Narodów. Niespokojny czas dla rodziny królewskiej

Guardian zauważa, że tematem tegorocznego Dnia Wspólnoty Narodów jest „wykuwanie zrównoważonej i pokojowej wspólnej przyszłości”, chociaż odbywa się to w czasie, gdy rodzina królewska nie cieszyła się niczym spokojem, m.in. z powodu burzliwych relacji z księciem i księżną Sussex.

Nabożeństwo z okazji Dnia Wspólnoty Narodów w 2020 roku było ostatnim, gdy para pojawiła się publicznie z rodziną królewską przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii.

Sussexowie jeszcze nie potwierdzili, czy wezmą udział w koronacji króla Karola 6 maja, ale otrzymali e-maile z zaproszeniem z biura króla.

Czytaj też:

Osobiste słowa Karola III. Król mówił o „głębokiej stracie”Czytaj też:

Karol III złoży pierwsze wizyty zagraniczne. Odwiedzi Francję i Niemcy