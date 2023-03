Incydent nad Morzem Czarnym. Rosyjski Su-27 zderzył się z amerykańskim dronem

Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych przekazało w komunikacie, że nad Morzem Czarnym doszło we wtorek 14 marca do niebezpiecznego incydentu. Z informacji amerykańskiej armii wynika, że dwa rosyjskie myśliwce Su-27 próbowały przechwycić drona MQ-9 Reaper należącego do Stanów Zjednoczonych. Bezzałogoiwec latał w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

Tuż po godzinie 7 czasu środkowoeuropejskiego jeden z rosyjskich samolotów uderzył w amerykański dron. Tym samym siły Stanów Zjednoczonych zostały zmuszone do zestrzelenia Reapera na wodach międzynarodowych. Jak czytamy w komunikacie, zanim doszło do zderzenia, rosyjskie myśliwce kilkukrotnie zrzucały paliwo i przelatywały niebezpiecznie blisko. Było to całkowicie nieprofesjonalne i szkodliwe dla środowiska – napisała w komunikacie amerykańska armia. Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych podkreśliło, że incydent, do którego doszło nad Morzem Czarnym pokazuje całkowity brak umiejętności ze strony Rosjan.

Wkrótce więcej informacji