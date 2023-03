Rosyjski samolot w pobliżu przestrzeni NATO. Wspólna akcja RAF i Luftwaffe

To pierwsza wspólna operacja tego rodzaju. Myśliwce Typhoon zostały poderwane w celu przechwycenia rosyjskiego samolotu Ił-78 Midas, który leciał między Petersburgiem a Kaliningradem. Po eskortowaniu tankowca oba odrzutowce zostały przekierowane w celu przechwycenia samolotu pasażerskiego An-148, który również przelatywał blisko estońskiej przestrzeni powietrznej.

BBC informuje, że brytyjskie i niemieckie siły powietrzne prowadzą obecnie planowaną wspólną kontrolę powietrzną NATO w regionie.Samo przechwycenie było rutynowe, ale po raz pierwszy taka operacja została przeprowadzona wspólnie przez oba kraje. Cztery myśliwce Typhoon stacjonują w wojskowej bazie lotniczej Ämari w Estonii.

Do zdarzenia doszło w okresie wzmożonego napięcia między Sojuszem Północnoatlantyckim a Rosją w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Nie ma jednak dowodów na jakikolwiek związek z kolizją rosyjskiego myśliwca z amerykańskim dronem nad Morzem Czarnym, do której doszło we wtorek.

Misja RAF i Luftwaffe w krajach bałtyckich

Królewskie Siły Powietrzne obecnie przygotowują się do objęcia w kwietniu dowództwa nad długoletnią misją ochrony przestrzeni powietrznej NATO nad Bałtykiem razem z niemieckimi siłami.

– To wspólne rozmieszczenie Wielkiej Brytanii i Niemiec w krajach bałtyckich wyraźnie pokazuje naszą zbiorową determinację, by stawić czoła wszelkim potencjalnym zagrożeniom dla granic NATO, demonstrując jednocześnie naszą wspólną siłę – powiedział minister sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, James Heappey.

Rosyjskie myśliwce blisko polskiej przestrzeni powietrznej

W środę 5 października włoskie siły powietrzne informowały o europejskiej akcji, która została przeprowadzona w celu przechwycenia czterech rosyjskich myśliwców. Podano wówczas, że myśliwce naruszyły polską, a następnie szwedzką przestrzeń powietrzną. W odpowiedzi miały zostać poderwane myśliwce Eurofighters, które są zaangażowane w działania Air Policing w Polsce. Tamte doniesienia zostały szybko zdementowane. W aktualizacji Włosi napisali, że samoloty przeleciały nad wodami międzynarodowymi.

