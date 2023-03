Rosyjski agent miał zabić ministra obrony Ukrainy i szefa wywiadu. Ujawniono akcję służb

Wieloetapowa akcja ukraińskich funkcjonariuszy kontrwywiadu pozwoliła zatrzymać agenta na terenie obwodu wołyńskiego w sierpniu 2022 r. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany to mieszkaniec czasowo okupowanego Ługańska, który „w ramach organizacji terrorystycznej brał czynny udział w działaniach bojowych na wschodzie Ukrainy”.

Ukraińska prokuratura informuje w środę, że zatrzymany, po inwazji na pełną skalę, został zwerbowany przez członka sztabu rosyjskiego wywiadu wojskowego do prowadzenia działań dywersyjnych. Według materiałów SBU Peczerski Sąd Rejonowy miasta Kijowa skazał organizatora grupy dywersyjno-wywiadowczej Zarządu Głównego Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej (lepiej znanej jako GRU) na 12 lat więzienia z konfiskatą mienia.

Planował zabić Reznikowa i Budanowa. Rosyjski agent spędzi 12 lat w więzieniu

Sprawca – jak podano w komunikacie – przygotowywał się do fizycznej likwidacji ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa i szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Ołeksija Daniłowa, a także znanego działacza ukraińskiego.

Za zabójstwo każdego z nich Rosjanie obiecali nagrodę w wysokości od 100 do 150 tysięcy dolarów. "Na zlecenie koordynatora z Moskwy miał on zorganizować likwidację ukraińskiego żołnierza, który według okupantów mógł być zamieszany w masakrę rosyjskich jeńców wojennych" – podała prokuratura. Morderstwo to miało być „testem” przed dokonaniem zamachu na szefów resortów obrony Ukrainy.

Podczas przeszukania znaleziono "dowody przestępstwa" oraz paszport Federacji Rosyjskiej. Na podstawie materiałów zebranych przez służby sąd uznał oskarżonego za winnym na postawie kilku artykułów Kodeksu karnego Ukrainy. Są to: zdrada, przygotowanie do zabójstwa, udział w formacjach zbrojnych nieprzewidziany ustawą, udział w organizacji terrorystycznej.

