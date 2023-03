Mer jednego z najbardziej zniszczonych miast w Ukrainie: Nawet nie chcę mówić, jak bardzo pod kreską jesteśmy

21 300 – tyle osób według władz miasta mieszka obecnie w Iziumie. W momencie wyzwolenia było to ok. 15 tysięcy, do lutego 2022 roku niemal 50 tysięcy. Według mera Marczenki w trakcie działań wojennych zginęło ok. tysiąc mieszkańców miasta. Część spoczęła w masowym grobie w lesie na wjeździe do miasta.

Ekshumowano tam niemal 500 ciał. Mer przekonuje, że więcej w mieście takich masowych grobów nie ma, choć miejscowi zaraz po wyzwoleniu mówili, że może być ich nawet dziesięć.