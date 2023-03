Franciszek zwrócił się do Polaków. Poprosił o odbudowę relacji z duchownymi

Słowa Franciszka skierowane do Polaków padły podczas audiencji generalnej w Watykanie. Papież zauważył napięcia, do jakich dochodziło w ostatnim czasie w naszym kraju w związku z reportażem o Janie Pawle II i tuszowaniu pedofilii w Kościele.

— Sobór Watykański II przypomina nam, że wszyscy ochrzczeni są powołani do bycia apostołami. Wymaga to rzeczywistej współpracy między hierarchią i wiernymi świeckimi, bo w Kościele istnieje różnorodność posług, ale jedność misji – mówił. — Zachęcam was do przemyślenia na nowo tych relacji oraz wspólnego zaangażowania w nową ewangelizację waszej ojczyzny – apelował.

Franciszek o tuszowaniu pedofilii

Papież Franciszek do kwestii tuszowania pedofilii za czasów Jana Pawła II odniósł się też przed kilkoma dniami. – Trzeba cofnąć się w czasie. Anachronizm zawsze czyni zło. W tamtym czasie wszystko było tuszowane. Aż do skandalu w Bostonie. Kiedy wybuchł skandal bostoński, Kościół zaczął przyglądać się temu problemowi – stwierdził w rozmowie z argentyńskim dziennikiem „La Nación”.

– Według danych międzynarodowych dzieje się tak w 42 proc. przypadków w rodzinie i w sąsiedztwie. Potem dochodzi do tego szkoła. I nawet dzisiaj jest to ukrywane, aby nie wywoływać konfliktu, jest to sposób postępowania – tłumaczył dalej.

– Kościół też tak robił, żeby to zakryć, wyciszyć... Czasami nie było innego wyjścia, jak tylko rozwiązać problem definitywnie, ale to oznaczało wysłanie tego gdzieś indziej. Innymi słowy, epokę trzeba czytać z hermeneutyką danego czasu – przekonywał.

– Dzięki Bogu to Benedykt XVI jako pierwszy zaczął ujawniać aferę legionistów, był odważny. Dziś Kościół wziął to na siebie. Po skandalu bostońskim, ale wtedy Kościół zaczął przyjmować taką nową postawę... brać byka za rogi – podsumował Franciszek.

Reportaż „Franciszkańska 3”

Reportaż „Franciszkańska 3”, który został wyemitowany na antenie TVN24, wywołał prawdziwą burzę w polskiej przestrzeni publicznej. Z materiału wynikało, że Karol Wojtyła miał tuszować przypadki pedofilii w kościele w czasach, gdy sprawował funkcję metropolity krakowskiego.

Po emisji dokumentu Sejm przyjął uchwałę „w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II”. Orędzie w tej sprawie wygłosiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie – powiedziała marszałek Sejmu.

– Nie dajmy się podzielić. Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku, bohaterze naszej wolności, świętym Janie Pawle II – zaapelowała na zakończenie. Na 2 kwietnia zapowiedziany został I Marsz Papieski, który przejdzie ulicami Warszawy.

Czytaj też:

Biskupi reagują na oskarżenia wobec Jana Pawła II. KEP wydał komunikatCzytaj też:

Tygodnik „Nie” wycofany ze stacji Orlenu. Obajtek podjął decyzję