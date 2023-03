Zaginął radioaktywny cylinder. Kontakt powoduje poważne konsekwencje zdrowotne

Tajlandzkie władze starają się odnaleźć cylinder, który zaginął w elektrowni węglowej w prowincji Prachinburi około 100 kilometrów na wschód od Bangkoku – poinformowała agencja AFP. Stalowa rura ma długość 30 centymetrów, szerokość 13 cm i waży 25 kilogramów. W środku znajduje się niebezpieczny i wysoce radioaktywny materiał cez-137. Urzędnicy nie ujawnili jednak, jak dużo izotopu cezu znajduje się w środku.

Brak cylindra został zauważony w piątek 10 marca podczas rutynowej kontroli. Według państwowej firmy, która jest właścicielem elektrowni, rura mogła kilka dni wcześniej spaść z uchwytu z wysokości około 18 metrów. Zagubiony cylinder jest częścią urządzenia używanego do pomiaru ciśnienia pary w elektrowni. Testy radioaktywności wykazały, że stalowa rura nie znajduje się na terenie elektrowni.

Tajlandzcy urzędnicy szukają wysoce radioaktywnego cylindra z elektrowni

Associated Press podało, że sprawdzano wysypiska śmieci, złomowiska i sklepy z używanymi rzeczami w Prachinburi i sąsiedniej prowincji Chachoengsao. Weekendowe poszukiwania nie przyniosły efektu, stąd teraz zostaną one rozszerzone. Gubernator Prachinburi Narong Nakornjinda poprosił lokalną ludność o pomoc w odnalezieniu cylindra. Wyznaczono nagrodę w wysokości 50 tys. batów tajskich (ok. 6,4 tys. zł).

Materiał radioaktywny był zamknięty i zabezpieczony, ale jeśli ktoś go otworzy i będzie bezpośrednio narażony na kontakt z substancją, to może spodziewać się konsekwencji zdrowotnych. Może dojść do wysypki i oparzeń oraz zwiększy się ryzyko zachorowania na raka. Z kolei w przypadku długotrwałego kontaktu taka osoba będzie wysoce narażona na nowotwory, mogą też wypadać włosy, dojść do wymiotów i zmęczenia.

Z tajlandzkiej elektrowni zniknęła radioaktywna rura

Tajlandzka agencja rządowa odpowiedzialna za badania jądrowe wyjaśniła, że elektrownia analizuje nagrania z monitoringu, aby spróbować zidentyfikować, kto zabrał cylinder i ostrzec tę osobę przed próbą otwarcia stalowej rury. Cez-137 ma podobne właściwości fizyczne do soli i po otwarciu pojemnika może łatwo się rozproszyć.

facebookCzytaj też:

Sześć dni poszukiwań radioaktywnej kapsuły. Służby przeczesały 1,4 km trasyCzytaj też:

Zgubili radioaktywną kapsułę w czasie 1400-kilometrowej podróży. Australijski gigant przeprasza