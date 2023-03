Kontrowersyjne słowa Trumpa. „Każdy z nich całował mnie w dupę, a teraz tylko połowa”

Jak donosi brytyjski dziennik The Guardian, w przyszłym miesiącu, tj. w kwietniu, ma odbyć się premiera książki Donalda Trumpa. Jej treści nie będą jednak stanowić wspomnienia z okresu prezydentury.

Trump opublikuje listy od najsłynniejszych osobistości

Książka będzie zbiorem ok. 150 wyselekcjonowanych listów od najsłynniejszych osobistości, które otrzymał Trump na przestrzeni wielu lat, w tym także sprzed urzędowania w Białym Domu.

Jak wylicza były prezydent Stanów Zjednoczonych, książka będzie zawierać listy m.in. od Ronalda Reagana, Richarda Nixona,, Hillary Clinton, królowej Elżbiety II, księżnej Diany, Oprah Winfrey czy Kim Dzong Una.

Trump: Każdy z nich całował mnie w dupę

Co ciekawe, podczas promowania publikacji Trump podzielił się gorzką konstatacją. Chodzi o to, że obecnie – jak sam stwierdził – jedynie połowa żyjących autorów listów jest do niego pozytywnie nastawiona. W charakterystyczny dla siebie sposób podkreślił, że niegdyś ci sami ludzie zabiegali o jego względy.

– Myślę, że zobaczą bardzo fascynujące życie – skwitował Trump pytanie dziennikarza o to, czego mogą się spodziewać czytelnicy. – Znałem ich wszystkich. I każdy z nich całował mnie w dupę, a teraz tylko połowa z nich – dodał Trump.

Wbrew pozorom, odwracanie się od Trumpa miało nie być spowodowane niezadowoleniem z jego prezydentury. Trump zaznaczył, że wspomniane osoby zwróciły się przeciwko niemu już za samo ogłoszenie chęci kandydowania na najwyższy urząd w USA z ramienia Partii Republikańskiej.

Wyjaśnijmy, że w dużym uproszczeniu Partia Republikańska to prawica, zaś Partia Demokratyczna to lewica, a Trump w przeszłości przez jakiś czas identyfikował się jako demokrata.

Nie wiadomo, kiedy Trump opublikuje swoje wspomnienia

– To niesamowite, jak szybko ich uwielbienie dla niego zmieniło się, kiedy ubiegał się o urząd jako republikanin. Listy do Trumpa pokazują dokładnie, co do niego czuli i jak naprawdę fałszywa jest ich nowo odkryta pogarda – skomentował Donald Trump Junior, syn byłego prezydenta.

To już druga książka, która zostanie opublikowana przez Trumpa. Wcześniej wydał „Our Journey Together” (pol. Nasz wspólna podróż), która stanowi fotograficzną relację jego prezydentury. Trump wciąż nie ogłosił, czy zamierza podjąć się opublikowania wspomnień z tego okresu.

