Dowództwo USA opublikowało nagranie. Tak wyglądała kolizja nad Morzem Czarnym

Na opublikowanym przez amerykańskie dowództwo nagraniu widać jak rosyjski myśliwiec Su-27 dwukrotnie zrzuca paliwo na bezzałogową maszynę. Przy drugim podejściu doszło do kolizji, której efektem było uszkodzenia drona MQ-9 Reaper. Do zdarzenia doszło 14 marca nad Morzem Czarny z nieoficjalnych doniesień wynika, że amerykańska maszyna nie była uzbrojona.

Brak jakichkolwiek standardów

Amerykański MQ-9 Reaper wyruszył z rumuńskiej bazy i odbywał rutynowy lot w odległości około 120 kilometrów od wybrzeża Krymu. W momencie zderzenia z myśliwcem Federacji Rosyjskiej znajdował się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Po incydencie ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow zapewniał, że nie było to prowokacją, a Moskwa nie chce konfrontacji z Waszyngtonem. Podkreślił jednak, że jest to sygnał, że amerykańskie samoloty powinny trzymać się z daleka od granic rosyjskiej granicy.

W związku z incydentem odbyła się również pilna rozmowa sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Lloyda Austina z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu.

Zdaniem eksperta Płk. Krystiana Zięcia, fakt że doszło do takiego incydentu, jest potwierdzeniem tego, że rosyjska armia nie liczy się ze stratami w ludziach. – Dla Rosjan życie ludzkie nie jest istotne i mówię o tym od lat. Europa Zachodnia dopiero teraz zaczyna się uczyć, czym jest Rosja. Doprowadzenie do kolizji w powietrzu pomiędzy dwoma statkami powietrznymi jest banalnie proste. Dlatego szkolenie pilotów jest tak długotrwałe i kosztowne, by eliminować tego typu sytuacje. Kontakt fizyczny pomiędzy statkami powietrznymi zawsze niesie za sobą ogromne ryzyko – powiedział w rozmowie z "Wprost"

