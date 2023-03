Incydent nad Morzem Czarnym. Rosjanie strzelili sobie w kolano, nic nie osiągnęli

Pentagon pokazał nagranie, na którym wyraźnie widać, jak rosyjski myśliwiec taranuje amerykańskiego drona, lecącego spokojnie i całkiem legalnie w strefie międzynarodowej. Rosjanie skrewili, bo pokazali się po raz kolejny jako agresywni zadymiarze, wykonujący manewry niebezpieczne dla ich własnych pilotów

Moskwa co prawda próbuje teraz nadrabiać miną, odgrażając się, że wydobędzie z morza supertajne amerykańskie technologie, żeby podać je na tacy Chińczykom w czasie przyszłotygodniowej wizyty Xi Jinpinga w Moskwie. Dron został jednak zdalnie zniszczony, zanim jeszcze spadł do morza. Poza tym jego szczątki spoczywają na głębokości półtora kilometra, co oznacza, że nie będzie łatwo je znaleźć i wydobyć.