Taki będzie efekt przegranej Putina. „To prawdziwa stawka tej wojny”

„Jeśli wszystko masz pod kontrolą, to znaczy, że jedziesz zbyt wolno” – mawiał Mario Andretti, jeden z najsłynniejszych kierowców wyścigowych wszech czasów. Zgodnie z tą regułą zachował się Władimir Putin, atakując 24 lutego 2022 r. Tylko że reszta poszła mu dokładnie inaczej niż Andrettiemu. O ile ten został jednym z najbardziej utytułowanych sportowców świata, wygrywając najważniejsze wyścigi samochodowe, to Putin traci to wszystko, co miał przed atakiem na Ukrainę. Nie dość, że nie poszerzył swoich wpływów nad Dnieprem, to jeszcze spod jego kontroli wypadają inne kraje dawnego obszaru postsowieckiego. Wszystko dlatego, że zachował się wbrew odwiecznej zasadzie, mówiącej, że „tisze budiesz, dalsze jediesz”.