Rozrasta się koalicja przekazania samolotów Ukrainie. Kolejny kraj oficjalnie dołącza do Polski

Premier Słowacji Eduard Heger poinformował w piątek 17 marca, że jego rząd zatwierdził wysłanie myśliwców MiG-29 Ukrainie. Bratysława wyśle Kijowowi 13 radzieckich maszyn, co wzmocni obronę Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Samoloty są w różnych stanach gotowości. Wszystkie są uziemione od sierpnia 2022 r. po tym, jak umowa o konserwacji maszyn z Rosją została rozwiązana.

Słowacja przekaże MiG-i Ukrainie

Oficjalna decyzja ze strony słowackiego rządu nastąpiła dzień po słowach Andrzeja Dudy. Polski prezydent wyjaśnił, że są to „MiG-i, które na początku lat 90. przejęliśmy po NRD i one cały czas jeszcze funkcjonują w Polskich Siłach Powietrznych”. Duda zaznaczył jednak, że to ostatnie lata ich funkcjonowania, co wynika z ich możliwości technicznych.

– Są jednak wciąż sprawne. W pierwszej kolejności, w ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery sprawne samoloty Ukrainie, a pozostałe są przygotowywane i będą sukcesywnie przekazywane – mówiła polska głowa państwa. We wtorek Mateusz Morawiecki wskazując orientacyjny termin ujawnił, że do przekazania myśliwców może dojść „w ciągu czterech, sześciu tygodni”.

Koalicja na rzecz przekazania samolotów Ukrainie. Jakie są stanowiska poszczególnych państw?

Do tej pory żaden z krajów Zachodu nie przekazał Ukrainie myśliwców. Nie wiadomo także, które kraje mogłyby stworzyć międzynarodową koalicję. Premier Danii Mette Frederiksen mówiła w czwartek, że kraje zachodnie debatują o tym, czy wysłać odrzutowce do Ukrainy.

Premier Finlandii Sanna Marin zaznaczyła z kolei, że jej kraj rozważy przekazanie ukraińskim władzom wycofanych z sił zbrojnych myśliwców, ale rozmowy w tej sprawie są na bardzo wczesnym etapie. Wysłanie odrzutowców do Ukrainy wykluczył z kolei brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace. Zaznaczył jednocześnie, że Wielka Brytania jest gotowa dostarczyć odrzutowce swoim sojusznikom w Europie Wschodniej. Takich ruch pozwoliłby im na wysłanie radzieckich maszyn.

