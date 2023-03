Spotkanie delegacji Białorusi i Rosji. „Współpraca w sferze energetyki jądrowej ma duże perspektywy”

Białoruskie Ministerstwo Energetyki poinformowało o planowanym rozszerzeniu partnerstwa w dziedzinie energetyki jądrowej z Rosją. W tym celu doszło do spotkania szefa resortu Wiktora Karankiewicza z delegacją rosyjskiej Dumy Państwowej, która przebywa w tym kraju od 15 do 18 marca. Jednym z tematów rozmów była kwestia potencjalnego stworzenia wspólnego rynku Państwa Związkowego Rosji i Białorusi dla energii elektrycznej, gazu i ropy – podała agencja Biełta.

Oddanie do eksploatacji drugiego bloku Białoruskiej Elektrowni Jądrowej opóźnione

Polityk powiedział, że do końca roku planowane jest oddanie do komercyjnej eksploatacji drugiego bloku energetycznego. Minister energetyki Białorusi zaznaczył, że to nie oznacza końca partnerstwa z Rosją, a wręcz przeciwnie – ma być ono kontynuowane na wyższym poziomie. Karankiewicz tłumaczył, że nie chodzi tylko o eksploatację Białoruskiej Elektrowni Jądrowej, wsparcie techniczno-naukowe projektu, czy zagospodarowanie odpadów radioaktywnych.

Prowadzone są prace na rzecz wykorzystania badań jądrowych jeśli chodzi o opiekę zdrowotną czy nanotechnologie. Współpraca między Rosją i Białorusią ma być na tyle szeroka, że konieczne będzie wypracowanie odpowiednich procedur. Białoruski polityk stwierdził, że projekt Białoruskiej Elektrowni Jądrowej stał się najbardziej zaawansowanym technologicznie i zakrojonym na szeroką skalę w historii stosunków białorusko-rosyjskich.

Białoruś chce rozszerzenia współpracy w sferze energetyki jądrowej z Rosją

Karankiewicz przypomniał, że w budowie Białoruskiej Elektrowni Jądrowej wzięło udział około 40 organizacji z obydwu krajów. W szczytowym momencie prac związanych z jego budową zaangażowanych było ponad 9 tys. osób. Ministerstwo zaznaczyło, że przez lata poczyniono poważne kroki w dziedzinie systemu bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego. Rosyjski deputowany Pavel Zavalny podsumował, że „współpraca w sferze energetyki jądrowej ma duże perspektywy”.

