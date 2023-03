Przełomowa decyzja Erdogana. „Widzieliśmy, że Finlandia podjęła autentyczne i konkretne kroki”

Decyzja zapadła podczas wizyty fińskiego prezydenta Sauli Niinisto w Ankarze, gdzie spotkał się z Erdoganem – donosi „Al Jazeera”. – Jeśli chodzi o wypełnianie zobowiązań zawartych w trójstronnym protokole ustaleń, widzieliśmy, że Finlandia podjęła autentyczne i konkretne kroki – powiedział Erdogan na konferencji prasowej w Ankarze po spotkaniu z Niinisto.

Finlandia w NATO? Jest zgoda Erdogana

Dzięki temu wniosek Finlandii może teraz trafić do tureckiego parlamentu. Oczekuje się jego ratyfikacji przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w Ankarze zaplanowanymi na 14 maja.

Po spaleniu Koranu przed ambasadą w Sztokholmie rozmowy turecko-fińsko-szwedzkie zostały wstrzymane na czas nieokreślony. Premier Szwecji Ulf Kristersson apelował wówczas o wznowienie negocjacji, jednak ostatecznie nie doszły one do skutku. W niedzielę 29 stycznia głos w tej sprawie zabrał przywódca Turcji. Recep Tayyip Erdogan stwierdził wtedy, że mógłby wyrazić zgodę na akcesję Finlandii, natomiast w żadnych wypadku nie można tego od niego oczekiwać w stosunku do Szwecji.

Dlaczego Turcja nie chce Szwecji w NATO?

Turecki prezydent podtrzymał swoją decyzję i zdecydował się poprzeć członkostwo Finlandii w NATO. Nie zmienił jednak zdania w kwestii Szwecji. Erdogan uważa, że w Szwecji znalazły schronienie osoby powiązane z Partią Pracujących Kurdystanu lub muzułmańskim duchownym Fethullahem Gulenem, który według władz Turcji miał stać za nieudanym zamachem stanu w kraju, do którego doszło w lipcu 2016 roku.

Polityk domagał się od szwedzkiego rządu ekstradycji kurdyjskich separatystów i całkowitego zniesienia restrykcji dotyczących sprzedaży broni do Turcji. Deklarował, że jeśli te postulaty nie zostaną spełnione, Ankara nie wyrazi zgody na akcesję Szwecji.

