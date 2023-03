Nakaz aresztowania Putina, pierwsze reakcje Rosji. „Mogą się podetrzeć”

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Prezydent Rosji jest oskarżony o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w Ukrainie. Została nim objęta również rosyjska komisarz do spraw dzieci Maria Lwowa-Biełowa.

Rzeczniczka MSZ Rosji o decyzji MTK

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że decyzje Międzynarodowego Trybunału Karnego nie mają dla Rosji żadnego znaczenia, także z prawnego punktu widzenia. – Rosja nie z MTK i nie ma wobec niego żadnych zobowiązań – stwierdziła. – Jakiekolwiek ustalenia w sprawie aresztowania pochodzące z Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości będą dla nas prawnie nieważne – dodała.

MTK może rozpoznawać przypadki zbrodni wojennych na terytoriach blisko 120 krajów, które w 2002 roku przyjęły tzw. Statut Rzymski. Rosja wycofała się z niego w 2016 roku.

Rosyjski senator: Aresztujmy wszystkich sędziów MTK

Głos po ogłoszeniu decyzji MTK zabrał również rosyjski Andriej Kliszas. Szef Komitetu Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i Budownictwa Państwowego podobnie jak Maria Zacharowa, ocenił, że MTK nie ma podstawy prawnej do wydawania aktów aresztowania. – Podejmując tak absurdalną decyzję, MTK wszedł na ścieżkę samolikwidacji. Rosja powinna natychmiast wydać nakaz aresztowania wszystkich sędziów MTK – powiedział rosyjski polityk.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaznaczył, że Rosja, podobnie jak szereg krajów, nie uznaje jurysdykcji tego sądu i w związku z tym każda decyzja tego rodzaju jest dla Federacji Rosyjskiej prawnie nieważna.

Skandaliczne słowa Miedwiediewa

Skandaliczny wpis na Telegramie zamieścił Dmitrij Miedwiediew. Były prezydent Rosji ocenił, że nie trzeba wyjaśniać, gdzie nakaz aresztowania powinien być wykorzystany. Do wiadomości dodał emoji przedstawiające papier toaletowy. „Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Nie muszę wyjaśniać, gdzie można go użyć. Możecie się podetrzeć” – napisał.

Jaka jest szansa na proces z udziałem Putina?

Agencja Reutera zwróciła uwagę na fakt, że szansa na doprowadzenie do procesu z udziałem Władimira Putina jest niewielka. Rosja zapewne nie zgodzi się na sądzenie swojego prezydenta a Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma uprawnień, aby rozpatrywać sprawy zaocznie. Wydanie nakazu ma jednak znaczenie symboliczne i może doprowadzić do jeszcze większej izolacji Rosji na arenie międzynarodowej.

Według „Guardiana” bardzo mało prawdopodobne jest natomiast to, aby Władimir Putin udał się z wizytą do jakiegokolwiek kraju, który obecnie wspiera Ukrainę. Gdyby zdecydował się na taki krok, ryzykowałby aresztowaniem. Źródła „Guardiana” ustaliły, że możliwe podróże prezydenta Rosji do Chin, które nie są sygnatariuszem Statutu Rzymskiego.

