Ukrywali tę informację od miesięcy. Z elektrowni atomowej wyciekło 1,5 mln litrów radioaktywnej wody

Przedsiębiorstwo Xcel Energy, które zarządza elektrownią, przekazało, że wyciek został „w pełni opanowany i nie został wykryty poza obiektem”. Urzędnicy państwowi powiedzieli, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców – informuje BBC.

Wyciek z elektrowni atomowej. 1,5 mln litrów radioaktywnej wody

Stancja precyzuje, że woda zawiera tryt, powszechny produkt uboczny powstający podczas pracy elektrowni atomowych. „Naturalnie występujący radioaktywny izotop wodoru – tryt, emituje słabą formę promieniowania beta, które nie przemieszcza się bardzo daleko w powietrzu i nie może przeniknąć przez ludzką skórę” – wyjaśniono.

Nuclear Regulatory Commission (NRC) – amerykański urząd dozoru jądrowego – informuje, że wycieki trytu zdarzają się sporadycznie w elektrowniach jądrowych i rzadko wpływają na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne.

BBC podaje, że firma Xcel po raz pierwszy wykryła wyciek 21 listopada z rury między dwoma budynkami w swoim zakładzie w Monticello, w stanie Minnesota. Zakład znajduje się około 56 km od najbardziej zaludnionego miasta stanu, Minneapolis, wzdłuż rzeki Mississippi. Spółka miała poinformować urzędników o zdarzeniu 22 listopada.

Radioaktywny wyciek w Monticello. Firma Xcel zabrała głos

– Gdyby w jakimkolwiek momencie istniała obawa o bezpieczeństwo publiczne, oczywiście natychmiast przekazalibyśmy więcej informacji. Ale chcieliśmy również upewnić się, że w pełni rozumiemy, co się dzieje, zanim zaczniemy zgłaszać jakiekolwiek obawy opinii publicznej – mówi Chris Clark, prezes Xcel Energy-Minnesota w rozmowie z CBS News.

Firma zapewnia, że podjęła „szybkie działania w celu powstrzymania wycieku na teren elektrowni, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa lokalnej społeczności ani środowiska”.

Departament Zdrowia Minnesoty poinformował, że wyciek nie dotarł do rzeki Mississippi. Do tej pory odzyskano mniej więcej jedną czwartą trytu, a Xcel przekazał, że może zbudować naziemne zbiorniki do przechowywania zanieczyszczonej wody.

