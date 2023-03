Zastanawiający wpis Trumpa. Były prezydent USA przekazał, że wkrótce zostanie aresztowany

Były prezydent USA poinformował, że spodziewa się aresztowania. Jego zdaniem dojdzie do tego we wtorek. Rzecznik biura prokuratora odmawia komentarza, a Donald Trump wzywa swoich zwolenników do protestu.

„Przecieki ze skorumpowanego i wysoce politycznego biura prokuratora okręgowego na Manhattanie wskazują, że bez możliwości udowodnienia przestępstwa wiodący republikański kandydat i były prezydent USA zostanie aresztowany we wtorek” – napisał Donald Trump w Truth Social, amerykańskim serwisie społecznościowym uruchomiony 21 lutego 2022 r. przez Trump Media & Technology. Trump spodziewa się aresztowania. Wezwał swoich zwolenników do protestu Zdaniem Trumpa, prokuratorzy „rozważają zarzuty dotyczące potajemnej wypłaty pieniędzy gwieździe porno”. Rzecznik biura prokuratora okręgowego na Manhattanie, które prowadzi dochodzenie w sprawie płatności w wysokości 130 tys. dolarów na rzecz aktorki porno Stormy Daniels, odmówił komentarza – donosi Reuters. Jego rzecznik przekazał mediom, że „nie było żadnego powiadomienia”, poza przeciekami do prasy. Trump zaapelował w sobotę do swoich zwolenników: „protestujcie, przywróćcie nasz naród”. Agencja przypomina, że żadnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych – ani podczas sprawowania urzędu, ani później – nie postawiono zarzutów karnych. Donald Trump stara się o nominację Republikanów na prezydenta w 2024 roku. Zapowiedział, że będzie kontynuował kampanię, nawet jeśli zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa. O co chodzi w sprawie Donalda Trumpa z gwiazdą porno? Sprawa sięga 2016 roku, a została ujawniona w 2018 r. Przypomnijmy, po publikacji „Wall Street Journal” dotyczącej rzekomego romansu prezydenta USA z gwiazdą filmów dla dorosłych, magazyn plotkarski „In Touch” postanowił opublikować wywiad, którego nie wydrukował w 2011 roku. Para miała poznać się podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w hotelu Trumpa w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku. Aktorka porno miała dostać 130 tys. dolarów za wyparcie się swoich bliskich związków z Trumpem i zachowanie milczenia. Reuters powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą pisze, że „oczekuje się, że dodatkowy świadek pojawi się przed wielką ławą przysięgłych w poniedziałek, na wniosek prawników Trumpa”. Czytaj też:

Chce zostać prezydentem USA. Wojnę w Ukrainie nazywa „sporem terytorialnym”Czytaj też:

Kontrowersyjne słowa Trumpa. „Każdy z nich całował mnie w dupę, a teraz tylko połowa”