Tajemnicza choroba w Tanzanii. Rosną obawy, że to nowy, śmiertelny wirus

Tanzańscy urzędnicy badają chorobę, która przyczyniła się do śmierci pięciu osób na północnym zachodzie kraju. Jej objawy podobne są do eboli. Pojawiły się obawy, że to nowy śmiertelny wirus.