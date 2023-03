NATO komentuje rozbicie siatki rosyjskich szpiegów w Polsce. „Kraje europejskie wypędziły ich setki”

W ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 9 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzani prowadzili działania wywiadowcze przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu – informowało MSWiA.

Polskie służby rozbiły siatkę rosyjskich szpiegów

Jak wynika z komunikatu, zatrzymani to cudzoziemcy zza wschodniej granicy. Wobec sześciu z nich sąd zastosował areszt tymczasowy. Prokuratura postawiła im zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Materiał dowodowy wskazuje, że grupa ta prowadziła monitoring tras kolejowych.

Do jej zadań należało m. in. rozpoznawanie, monitorowanie i dokumentowanie transportów z uzbrojeniem realizowanych na rzecz Ukrainy. Podejrzani przygotowywali się również do akcji dywersyjnych mających na celu sparaliżowanie dostaw sprzętu, broni oraz pomocy dla Ukrainy.

NATO komentuje działania ABW

RMF FM otrzymało komentarz NATO dotyczący tych zdarzeń. W oświadczeniu czytamy, że „niepokój związany z działaniami Rosji w Europie nasilił się od czasu pełnoskalowej inwazji Moskwy na Ukrainę”. Służby prasowe NATO przekazały rozgłośni, że „wielu członków Sojuszu zaobserwowało w ostatnich miesiącach cyberataki, dezinformację, presję ekonomiczną i zastraszanie polityczne”.

NATO przypomina, że w „następstwie rosyjskiej wojny kraje europejskie wypędziły setki rosyjskich szpiegów, zadając tym samy poważny cios rosyjskiemu wywiadowi”.

