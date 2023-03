„Stary, dobry przyjaciel” Władimira Putina wylądował w Moskwie. „Duże oczekiwania” prezydenta Rosji

Xi Jinping przybył do Rosji na trzydniową wizytę. Dzień przed spotkaniem na łamach najważniejszej chińskiej gazety chwalił go Władimir Putin. Wskazywał, że z prezydentem Chin łączą go „bardzo ciepłe relacje”.

Prezydent Chin Xi Jinping tuż przed godz. 13 wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo. Władimir Putin zwrócił uwagę na łamach Renmin Ribao, dziennika Komunistycznej Partii Chin, na „szczególny charakter relacji między państwami, które zawsze były oparte na wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu suwerenności i interesów drugiej strony”. Rosyjski prezydent przyznał, że w kontekście zbliżających się negocjacji ma spore oczekiwania. Xi Jinping przyleciał do Rosji. Z Władimirem Putinem łączą go „bardzo ciepłe relacje” Putin nazwał Xi Jinpinga „starym, dobrym przyjacielem, z którym łączą go bardzo ciepłe relacje”. Prezydent Rosji wspominał pierwsze spotkanie z chińskim przywódcą, które miało miejsce w marcu 2010 roku. Putin ujawnił, że styl komunikacji Xi Jinpinga wywarł na nim duże wrażenie. Rosyjski prezydent kontynuował, że przez ponad dekadę „zmieniło się sporo na świecie, ale przyjaźń rosyjsko-chińska pozostaje silna”, a stosunki pomiędzy państwami się wzmacniają. Putin podsumował, że z Xi Jinpingiem spotkał się już około 40 razy. Rosyjski przywódca podziękował także swojemu chińskiemu odpowiednikowi za „wyważone podejście do wydarzeń mających miejsce w Ukrainie, zrozumienie ich tła oraz rzeczywistych przyczyn”. Putin był zadowolony z gotowości Chin w kontekście „odegrania konstruktywnej roli w rozwiązaniu kryzysu”. Prezydent Rosji zaznaczył, że jego kraj jest „politycznie i dyplomatycznie gotowy na rozwiązanie kryzysu ukraińskiego”. Prezydent Rosji o wojnie w Ukrainie w kontekście wizyty chińskiego przywódcy Putin wskazywał, że jeszcze w kwietniu 2022 r. rozmowy nie zostały przez Moskwę zerwane i przyszłość procesu pokojowego zależy jedynie od gotowości do poważnych rozmów z uwzględnieniem panujących realiów geopolitycznych. Rosyjski przywódca przyznał, że ultimatum stawiane Kremlowi jest od tego oderwane, co utrudnia wyjście z sytuacji. Czytaj też:

