Alarmujące słowa Guterresa. Trzeba natychmiastowych i radykalnych działań

Pracujący przy ONZ Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował w poniedziałek raport opierający się na ustaleniach setek naukowców. Jego założeniem była kompleksowa ocena rozwoju kryzysu klimatycznego. Z treści wynika, że „stopień ocieplenia klimatu jest katastrofalny”, natomiast „międzynarodowe cele klimatyczne wymykają się z zasięgu”.

Nowy raport dot. klimatu. Skutki kryzysu najbardziej odczuwają ubogie kraje

Eksperci wskazują, że nie jest za późno, ale konieczne są „natychmiastowe i radykalne działania”. „Raport IPCC przedstawia bardzo wyraźny obraz tego, dokąd zmierza świat” – ocenia CNN.

– Ten raport jest najbardziej przerażającą i niepokojącą oceną spirali skutków klimatycznych, z którymi wszyscy będziemy mieli do czynienia, jeśli zmiany systemowe nie zostaną wprowadzone teraz – powiedziała Sara Shaw, koordynatorka programu „Friends of the Earth International”.

Raport mówi, że skutki zanieczyszczenia powodującego ocieplenie planety są już poważniejsze niż oczekiwano, a my zmierzamy ku coraz bardziej niebezpiecznym i nieodwracalnym konsekwencjom.

Co z klimatem? „Zmierzamy ku nieodwracalnym konsekwencjom”

Chociaż cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej jest nadal możliwy – jak zauważono w raporcie – droga do jego osiągnięcia jest coraz trudniejsza. Całkowita suma emisji gazów cieplarnianych w atmosferze jest najwyższa od ponad dwóch milionów lat, a tempo wzrostu temperatury w ciągu ostatniego półwiecza – od 2000 lat.

Skutki kryzysu klimatycznego nadal najbardziej odczuwają biedniejsze, podatne na zagrożenia kraje, które zrobiły najmniej, aby go wywołać.

Arati Prabhakar, dyrektor Biura Polityki Nauki i Technologii Białego Domu przekazał, że nowy raport ONZ pokazuje, że „przyszłość Ziemi nie jest z góry ustalona”. – Podkreśla to pilną potrzebę, aby liderzy w każdym sektorze i każdym kraju zintensyfikowali i podjęli odważne działania na rzecz klimatu – powiedział Prabhakar.

