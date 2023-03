Węgry adwokatem Putina w Europie? Orban jako jedyny zgłosił weto

Unia Europejska miała wydać wspólne oświadczenie po decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Na taki krok nie chciały zgodzić się Węgry.

Węgry blokują decyzję UE

Ostatecznie oświadczenie wyłącznie w swoim imieniu wydał Josep Borrell. „Unia Europejska postrzega decyzję MTK jako początek procesu rozliczania i pociągania rosyjskich przywódców do odpowiedzialności za zbrodnie i okrucieństwa, które nakazują, zezwalają lub popełniają w Ukrainie” – przekazał wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Szef unijnej dyplomacji podczas konferencji prasowej stwierdził, że decyzja MTK stawia Władimira Putina w zupełnie nowej sytuacji wobec społeczności międzynarodowej. – Z tym nakazem prezydent Rosji, jeśli pojedzie do któregokolwiek z tych prawie 130 krajów, które podpisały Statut Rzymski, powinien zostać natychmiast aresztowany – tłumaczył Josep Borrell.

Nie było to jedyne weto ze strony rządu Viktora Orbana. Przedstawiciel Węgier nie złożył również podpisu pod wspólnym oświadczeniem ministrów sprawiedliwości, którzy wyrazili poparcie dla międzynarodowych starań podjętych w celu ukarania osób odpowiedzialnych za zbrodnie popełniane w Ukrainie.

Z informacji Bloomberga wynika, że UE może także okazać swoje poparcie dla decyzji MTK poprzez konkluzje, które zostaną podjęte po posiedzeniu Rady Europejskiej zaplanowanym na 23-24 marca.

Węgry o kontrowersyjnej decyzji

Po medialnej burzy rzecznik węgierskiego rządu tłumaczył, że nie neguje nakazu aresztowania dla Władimira Putina a jedynie nie wyraża zgody na rezolucję, którą Josep Borrell chciał wydać w imieniu wszystkich państw członkowskich UE. Tłumaczył, że przedstawiciel powinien takie oświadczenia wydawać tylko i wyłącznie we własnym imieniu.

MTK wydał nakaz aresztowania Putina

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w piątek 17 marca. Została nim objęta również rosyjska komisarz do spraw dzieci Maria Lwowa-Biełowa. MTK podkreślił w uzasadnieniu, że rosyjscy politycy są podejrzani o bezprawną deportację dzieci i bezprawny wywóz ludzi z Ukrainy do Rosji. Z danych strony ukraińskiej wynika, że od początku wojny Rosjanie wywieźli z Ukrainy 16 tys. 226 dzieci. Do swoich rodzin miało powrócić zaledwie 308 dzieci.

W oficjalnym komunikacie wskazano, że „istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Władimir Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za zbrodnie wojenne, a także za brak wystarczającej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub zezwolili na ich popełnienie”. Dodano, że „zbrodnie miały zostać popełnione na okupowanym terytorium Ukrainy co najmniej od 24 lutego 2022 roku”.

