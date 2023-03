Scholz ujawnił kulisy rozmów z Putinem. „Zawsze były uprzejme, czasem mówił po niemiecku”

– W ciągu ostatnich 11 miesięcy wielokrotnie rozmawiałem z Putinem, tak jak robi to prezydent Emmanuel Macron. Ostatni raz na początku grudnia. I znowu będę rozmawiał z Putinem przez telefon – bo trzeba ze sobą rozmawiać – powiedział kanclerz Niemiec w wywiadzie opublikowanym pod koniec stycznia na łamach „Tagesspiegel”.

Olaf Scholz konsekwentnie stoi na stanowisku, że dialog z prezydentem Rosji powinien być kontynuowany. W trakcie spotkania zoganizowanego przez „Rheinische Post” w Duesseldorfie niemiecki kanclerz ujawnił, jak wyglądały jego rozmowy z prezydentem Rosji. Jak się okazuje, niektóre trwały nawet półtorej godziny.

Jak Putin mówił po niemiecku

Do ostatniej rozmowy na linii Moskwa-Berlin doszło w grudniu 2022 roku. Olaf Scholz zapewnił, że każda z nich odbyła się w pełnym porozumieniu z sojusznikami Niemiec. Dodał, że każdorazowo połączenie było dużo wcześniej ogłaszane. – To nie działa tak, że wysyłam SMS-a i pytam: „czy porozmawiamy jeszcze raz?”. Służy do tego odpowiednia centrala telefoniczna – tłumaczył szef niemieckiego rządu.

Olaf Scholz dodał, że pomimo różnych opinii, rozmowy telefoniczne z Putinem zawsze były uprzejme. Niemiecki kanclerz przyznał, że Władimir Putin nie zawsze korzystał z niemieckiego tłumaczenia. – Momentami sam mówił po niemiecku, jeśli mu to pasowało – dodał.

Kreml o rozmowach z Scholzem

O rozmowach Olafa Scholza z prezydentem Rosji podczas jednej z konferencji prasowych mówił rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow stwierdził, że w najbliższych tygodniach nie zaplanowano żadnego dialogu. Dodał, że Władimir Putin pozostaje otwarty na kontakt z kanclerzem Niemiec.

Scholz nie wierzy w obalenie Putina

Zdaniem szefa niemieckiego rządu, obalenie z zewnątrz Władimira Putina jest bardzo mało prawdopodobne. Dodał, że w jego opinii wojna może jeszcze potrwać bardzo długo. – Musimy być przygotowani na to, że może to zająć dużo czasu. Nawet po zakończeniu wojny nie wszystko od razu będzie normalne. Nie powinniśmy jednak ustawać w staraniach o to, by ta wojna dobiegła końca – zaznaczył.

Olaf Scholz dodał, że Rosja nie może dyktować Ukrainie warunków pokoju a Ukraina musi być w stanie obronić swoją integralność i niezależność. – Ta straszna wojna napastnicza i jej konsekwencje będą nas jeszcze długo zajmować – podsumował.

