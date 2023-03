Aleksandr Łukaszenka: Mężczyźni, jeśli nie potrafimy chronić naszych kobiet, jesteśmy bezwartościowi

Aleksandr Łukaszenka spotkał się z przedstawicielami sądów, prokuratury, Komitetu Śledczego, KGB, MSW, Ministerstwa Obrony i ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Państwowego Komitetu Granicznego i Celnego. Tematem były kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym. Prezydent Białorusi zwrócił uwagę na wady w białoruskich siłach bezpieczeństwa.

Aleksandr Łukaszenka: W Grodnie zneutralizowano zagranicznego terrorystę

Białoruski przywódca zwrócił uwagę także na kwestie związane z zagrożeniami wewnętrznymi. Łukaszenka zaznaczył, że „to nie czas na samozadowolenie”. Poinformował też o „zneutralizowaniu w Grodnie zagranicznego terrorysty”. – Służby specjalne spisały się znakomicie. Przechwyciły cały arsenał broni i materiałów wybuchowych, które były przeznaczone do ataków terrorystycznych wymierzonych w obywateli i urzędników państwowych – mówił prezydent Białorusi.

Łukaszenka stwierdził, że przestępczość w kraju jest pod kontrolą. Ogólna liczba przestępstw się nie zmieniła, spadła za to o 13 proc. liczba zabójstw. Białoruski przywódca podkreślił, że „nie jest to powód do odprężenia, bo w 2022 roku pojawiło się wiele negatywnych trendów”. Łukaszenka przyznał jednak, że dwukrotnie wzrosła liczba oszustw. Z czego emeryci pięciokrotnie częściej padali ofiarą oszustw przez telefon.

Prezydent Białorusi apeluje o zmniejszenie przemocy wśród kobiet

– Musimy bronić tych ludzi. Dzieci i emeryci powinni zrozumieć, że państwo zawsze będzie ich chronić. Kobiety i dzieci wciąż stają się ofiarami przemocy, w tym seksualnej. Musimy zwiększyć wysiłki na rzecz ich ochrony, a także zapobiegania przestępczości wśród nieletnich. Mężczyźni, jeśli nie potrafimy chronić naszych kobiet, jesteśmy bezwartościowi – podsumował prezydent Białorusi.

